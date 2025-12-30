به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد. موضوع این تفاهمنامه، همکاری مشترک سرمایه گذاری، مطالعاتی، اجرایی و توسعهای و ارزش آن ۲۵ هزار میلیارد ریال است که با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و صدیف بیکزاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
این همکاری مشترک با محوریت سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای، عمرانی، خدماتی، لجستیکی و رفاهی مرتبط با مجموعه نمایشگاههای بینالمللی است و هدف آن ارتقای استاندارد خدماترسانی، افزایش ظرفیت عملیاتی، افزایش ضریب رفاهی و خدماتی برای مشارکتکنندگان داخلی و بینالمللی، توسعه فضاهای پشتیبان و تجاری، افزایش بهرهوری اقتصادی و ارزش افزوده برای هر دو طرف است.
بر اساس این تفاهم نامه، طرفین با توجه به ظرفیتهای گسترده موجود در حوزه زیرساختهای نمایشگاهی، خدمات حمل ونقل، پروژههای عمرانی و سرمایه گذاریهای پیشران با هدف بهرهگیری از توان فنی، مدیریتی و سرمایهای یکدیگر، چارچوب همکاری مشترک خود را تعیین خواهند کرد.
در این تفاهمنامه، دو طرف تاکید دارند که همکاری مشترک در قالب سرمایه گذاریهای هدفمند، موجب هم افزایی منابع، تسریع در اجرای پروژهها، ارتقای سطح خدمات، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
