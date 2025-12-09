دهقان: پروژه های بنیاد مستضعفان در مناطق محروم، سکوی پرش مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان گفت: رویکرد بنیاد مستضعفان در مناطق محروم شش استان کشور، تغییر یافته است و به جای اجرای مستقیم پروژهها، بر جامعه محوری و تبدیل پروژهها به سکوی پرش مردم تمرکز خواهد شد.
وی افزود: استانهای کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و شرق هرمزگان به عنوان کانونهای جدید تمرکز بنیاد مستضعفان انتخاب شدهاند.
دهقان، با انتقاد از برخی اقدامات گذشته، افزود: مشکل اصلی این است نهادها جای مردم مینشینند و مردم کنار میروند و بعد یک کار انجام میشود که مشخص نیست چه کسی باید آنجا را اداره، هدایت و بهرهبرداری کند.
وی تصریح کرد: بنیاد مستضعفان مجموعه بزرگی را در قلعه گنج درست کرده است، اما در حاشیه قرار گرفته و عملاً هیچ عایدی ندارد.
وی افزود: اساساً بایستی جامعه و اجتماع محور کار را پیش ببریم و بنا نیست ما جای مردم بنشینیم، یک کار را انجام دهیم و سپس رها کنیم و برویم.
دهقان، با اشاره به ضرورت همکاری بیندستگاهی قوی، خاطرنشان کرد: اگر یک نهاد یا دستگاه در طرحهای مشارکتی همکاری نکند، آن طرح اجرا نمیشود، لذا باید متعهد باشیم و متعهد بمانیم و تمامی مراحل کار را جدی بگیریم.
دهقان، با بیان اینکه تمرکز بر عدالت در سلامت و آموزش برای دهکهای یک تا چهار جامعه راهبرد اصلی برون رفت از چالش محرومیت است گفت: متأسفانه ظرفیت انسانی مناطق محروم در حال تخلیه شدن است و نباید اجازه دهیم فرد مستعدی که میتواند رشد کند، به دلیل نبود امکانات آموزشی مناسب در محل خود، نادیده گرفته شود و یا پس از قبولی در دانشگاههای بزرگ، به دلیل نبود پشتوانه، منطقه خود را برای همیشه ترک کند.
رئیس بنیاد مستضعفان، با اشاره به قبولی ۱۲۶ دانشآموز مناطق تحت پوشش بنیاد مستضعفان در مدارس سمپاد افزود: حمایت محلی از این دانشآموزان تا پایان تحصیلات ضرورت دارد.
