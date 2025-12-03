به گزارش خبرنگار مهر، ثریا ربیعی فر صبح چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: مصادف با ایام فاطمیه ۱۴۰۴، طرح فرهنگی، هنری «روایت زنانه از فدک تا قدس» با استقبال گسترده بانوان هنرمند و اقشار مختلف مردم در آذربایجان شرقی اجرا شد.

وی ادامه داد: این برنامه معنوی در قالب هنر آئینی پرده‌خوانی و با برگزاری ۲۰۰ جلسه در شهرها و روستاهای مختلف استان به اجرا در آمد و برای اجرای این طرح و با همت شورای راهبری بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، دوره‌های آموزش پرده خوانی حضوری و مجازی برگزار شد.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان از مشارکت ۳۰ استاد پرده خوان در اجرای طرح «روایت زنانه از فدک تا قدس» نیز خبر داد و گفت: برای تربیت این اساتید دوره‌های آموزشی همچون دور پرده خوانی حضوری و مجازی مرکز راهبری و هم آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده و نتیجه آن حضور بیش از دو هزار مخاطب از اقشار مختلف در جلسات پرده خوانی ایام فاطمیه امسال در استان بوده است.