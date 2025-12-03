  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

«روایت فدک تا قدس» در آذربایجان شرقی با برگزاری ۲۰۰ جلسه پرده‌خوانی

تبریز- مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری ۲۰۰ جلسه پرده‌خوانی با محوریت طرح «روایت زنانه از فدک تا قدس» در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثریا ربیعی فر صبح چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: مصادف با ایام فاطمیه ۱۴۰۴، طرح فرهنگی، هنری «روایت زنانه از فدک تا قدس» با استقبال گسترده بانوان هنرمند و اقشار مختلف مردم در آذربایجان شرقی اجرا شد.

وی ادامه داد: این برنامه معنوی در قالب هنر آئینی پرده‌خوانی و با برگزاری ۲۰۰ جلسه در شهرها و روستاهای مختلف استان به اجرا در آمد و برای اجرای این طرح و با همت شورای راهبری بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، دوره‌های آموزش پرده خوانی حضوری و مجازی برگزار شد.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان از مشارکت ۳۰ استاد پرده خوان در اجرای طرح «روایت زنانه از فدک تا قدس» نیز خبر داد و گفت: برای تربیت این اساتید دوره‌های آموزشی همچون دور پرده خوانی حضوری و مجازی مرکز راهبری و هم آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده و نتیجه آن حضور بیش از دو هزار مخاطب از اقشار مختلف در جلسات پرده خوانی ایام فاطمیه امسال در استان بوده است.

