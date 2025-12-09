  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

طرح گردشگری دشت دریاسر تنکابن تهیه می شود

طرح گردشگری دشت دریاسر تنکابن تهیه می شود

ساری - مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از اجرای طرح ساماندهی گردشگری دشت دریاسر برای حفاظت از اکوسیستم منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح سه‌شنبه در نشست با دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی از پیشرفت طرح ساماندهی گردشگری دشت دریاسر خبر داد و بر لزوم مدیریت پایدار این منطقه برای حفظ ارزش‌های اکولوژیکی آن تاکید کرد.

مدیرکل محیط زیست مازندران در این نشست گفت: که دشت دریاسر به‌عنوان یکی از مناطق حساس و ارزشمند استان نیازمند یک چارچوب علمی و اجرایی برای مدیریت گردشگری پایدار است که در آن حفاظت از اکوسیستم و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی در کنار هم قرار گیرد.

وی گفت: در این جلسه روند پیشرفت طرح ساماندهی گردشگری، چالش‌های مدیریت گردشگری در منطقه و الزامات نظام مدیریت پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: برای حفاظت از دشت دریاسر و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از گردشگری روزافزون، همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و نهادهای مردمی ضروری است.

کنعانی ادامه داد: این پروژه شامل تدوین ارکان توسعه پایدار گردشگری، تهیه سند جامع استراتژی توسعه پایدار، طراحی الگوی مدیریت بازدیدکنندگان و سیستم پایش مستمر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یادآور شد: این طرح به‌عنوان یک مدل پایلوت برای مدیریت گردشگری طبیعت‌محور در سایر مناطق چهارگانه استان نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل محیط زیست مازندران افزود: اجرای این طرح مستلزم مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف است تا با همکاری همه ذی‌نفعان، دشت دریاسر به الگویی موفق در زمینه گردشگری پایدار تبدیل شود.

کد خبر 6682980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها