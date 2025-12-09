طرح گردشگری دشت دریاسر تنکابن تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح سهشنبه در نشست با دستگاههای اجرایی و جوامع محلی از پیشرفت طرح ساماندهی گردشگری دشت دریاسر خبر داد و بر لزوم مدیریت پایدار این منطقه برای حفظ ارزشهای اکولوژیکی آن تاکید کرد.
مدیرکل محیط زیست مازندران در این نشست گفت: که دشت دریاسر بهعنوان یکی از مناطق حساس و ارزشمند استان نیازمند یک چارچوب علمی و اجرایی برای مدیریت گردشگری پایدار است که در آن حفاظت از اکوسیستم و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی در کنار هم قرار گیرد.
وی گفت: در این جلسه روند پیشرفت طرح ساماندهی گردشگری، چالشهای مدیریت گردشگری در منطقه و الزامات نظام مدیریت پایدار مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: برای حفاظت از دشت دریاسر و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از گردشگری روزافزون، همکاری و همافزایی بین دستگاههای اجرایی، جوامع محلی و نهادهای مردمی ضروری است.
کنعانی ادامه داد: این پروژه شامل تدوین ارکان توسعه پایدار گردشگری، تهیه سند جامع استراتژی توسعه پایدار، طراحی الگوی مدیریت بازدیدکنندگان و سیستم پایش مستمر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یادآور شد: این طرح بهعنوان یک مدل پایلوت برای مدیریت گردشگری طبیعتمحور در سایر مناطق چهارگانه استان نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران افزود: اجرای این طرح مستلزم مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف است تا با همکاری همه ذینفعان، دشت دریاسر به الگویی موفق در زمینه گردشگری پایدار تبدیل شود.
