به گزارش خبرگزاری مهر، میرابراهیم صدیق با اشاره به گفتوگوی سازنده هیئت اقتصادی مجارستانی با شرکتهای بزرگ استان البرز گفت: در جریان این بازدید، مذاکراتی میان هیئت مجارستانی و شرکت سیناژن درباره توسعه همکاریها و ظرفیتهای صادراتی این شرکت انجام شد و همچنین هیئت از گروه مپنا بازدید و با توانمندیهای صنعتی و فناورانه این مجموعه نیز آشنا شد.
وی افزود: این حضور، نشاندهنده تمایل دو طرف به تعمیق روابط اقتصادی، گسترش همکاریهای صنعتی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری است و استانداری البرز با تمام توان از این روند حمایت میکند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز با تشریح جایگاه راهبردی استان البرز، اظهار کرد: اگرچه البرز کوچکترین استان کشور ازنظر وسعت است، اما به دلیل برخورداری از صدها واحد صنعتی بزرگ و متوسط، قطبهای دارویی، صنایع غذایی، خودروسازی و شرکتهای دانشبنیان، یکی از مهمترین مراکز تولید و فناوری کشور به شمار میرود.
صدیق همچنین به مزیتهای جغرافیایی و زیرساختی استان ازجمله همجواری با پایتخت، دسترسی مطلوب به شبکه حملونقل بینالمللی، وجود فرودگاه پیام و حضور دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: البرز در حوزه کشاورزی نیز با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سهم قابلتوجهی در تولید بذرهای اصلاحشده، محصولات گلخانهای و صنایع تبدیلی دارد. توسعه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی نیز فرصتهای گستردهای برای همکاری در حوزه صنایع پیشرفته، فناوریهای زیستی، انرژیهای نو، هوشمند سازی، زنجیره ارزش غذایی و لجستیک فراهم کرده است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز در خاتمه تأکید کرد: استان البرز آماده استقبال از سرمایهگذاران مجارستانی و مشارکت در پروژههای مشترک صنعتی، فناورانه، کشاورزی و گردشگری است. زیرساختها، قوانین حمایتی و اراده مدیریتی لازم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی کاملاً مهیاست و استانداری البرز تمامی توان خود را برای حمایت از این همکاریها به کار خواهد گرفت.
