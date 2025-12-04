گام جدی استانداری البرز برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در رأس هیئت اقتصادی استان در هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و ماشینآلات کشاورزی مسقط (AgroFood) حضور یافت و ضمن بازدید از غرفههای داخلی و خارجی، بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه صادرات و مقابله با تلاشهای دشمن برای ایجاد انزوای اقتصادی ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و تأکید رئیسجمهور بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، گفت: البرز بهعنوان پایتخت برندهای غذایی کشور، ظرفیت برجستهای در حوزه صادرات دارد و حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی میتواند مسیر ورود به بازارهای جدید منطقهای را هموار کند.
نماینده عالی دولت در استان البرز بابیان اینکه بیش از ۲۰ کشور در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: در بازدید از غرفهها تلاش شد با مشارکتکنندگان گفتوگو شود تا اطلاعات دقیقتری درباره قوانین، استانداردها و مسیرهای دسترسی به بازار عمان و کشورهای حوزه خلیجفارس و آفریقا به دست آید؛ بازارهایی که ظرفیت بسیار بالایی برای تولیدکنندگان ایرانی دارند.
عبداللهی با تأکید بر روابط ممتاز و دوستانه ایران و عمان، حضور در این رویداد را بخشی از راهبرد پایدار استان برای توسعه تعاملات اقتصادی با همسایگان دانست و گفت: این حضور تنها یک بازدید رسمی نیست، بلکه گامی عملی در جهت تقویت پیوندهای تجاری و ایجاد فرصتهای مشترک اقتصادی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایطی که استکبار جهانی تلاش میکند ایران را در عرصه اقتصادی منزوی کند، ما با اتکا به توان داخلی و همراهی بخش خصوصی، مسیر شکوفایی تجارت خارجی را دنبال میکنیم لذا حضور فعالان اقتصادی البرز در کنار مدیریت استان پیام ثبات، همکاری و آمادگی برای توسعه روابط اقتصادی. برای شرکای منطقهای دارد.
به گفته استاندار البرز نشستهای تجاری برگزارشده میان هیئت اقتصادی البرز و مدیران بخش خصوصی و دولتی عمان، بر توسعه صادرات محصولات استان، تأمین مواد اولیه و ماشینآلات و ایجاد مسیرهای مشترک سرمایهگذاری متمرکز بوده است.
عبداللهی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که حضور در نمایشگاه مسقط، به دستاوردهای ارزشمند در گسترش بازارهای صادراتی و تقویت زنجیره ارزش تولیدات استان بینجامد و روند همکاریهای اقتصادی میان ایران و عمان شتاب بیشتری بگیرد.
