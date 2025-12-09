خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اگرچه کالاهای اساسی به‌وفور در بازار وجود دارد، اما افزایش و نوسانات قیمتی در فروشگاه‌ها و بازار، بار دیگر نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در هفته گذشته، بهای برخی اقلام پرمصرف با افزایش قیمت قابل‌توجهی یعنی بین ۱۰ تا ۶۰ درصد مواجه شده است.

ناگفته نماند که افزایش نرخ دلار، هزینه حمل‌ونقل و… تأثیر مستقیم بر مواد اولیه، تولید و توزیع کالاها دارد. تأمین کالاهای اساسی، عدم احتکار، کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان، نظارت‌های مستمر بر مراکز عرضه کالا نقش اساسی در تقویت آرامش جامعه و کاهش التهاب بازار دارد.

با بررسی میدانی خبرنگار مهر از چند فروشگاه و مرکز خرید در سطح شهر کرج، فروشندگان هم از افزایش قیمت‌ها رضایت ندارند، چراکه معتقدند قدرت خرید مردم کاهش‌یافته و درآمد و فروش آن‌ها تحت تأثیر شرایط بازار قرارگرفته است.

موسوی که برای خرید مایحتاج به بازار آمده، می‌گوید: «من بازنشسته آموزش‌وپرورش هستم. یکی از معضلات عدم پایبندی کامل برخی واحدها به اصول شفافیت در قیمت‌گذاری است. این امر موجب سردرگمی مصرف‌کننده شده و همچنین فرصت را برای گران‌فروشی فراهم می‌سازد».

همچنین رسولی، از شهروندان البرزی دراین‌باره می‌گوید: «هرروز شاهد افزایش قیمت کالاها به‌خصوص گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برنج هستیم. در کنار آن هزینه‌های مهم ازجمله اجاره خانه، پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن وجود دارد که مشکلات معیشتی برای خانواده‌ها ایجاد کرده، ای‌کاش دولت در زمینه کاهش قیمت‌ها اقدام جدی انجام می‌داد».

خانم فرزانه که خانه‌دار هستند از نوسان قیمت در بازار گلایه‌منداست و اذعان دارد که افزایش قیمت لبنیات یکی از عواملی است که مردم کمتر فرآورده‌های لبنی را استفاده می‌کنند و سوپرمارکت‌ها مواد لبنی را به دلیل نخریدن مردم به کارخانه برمی‌گردانند از طرفی هم پزشکان به مردم توصیه می‌کنند از لبنیات استفاده کنند! خواهشاً مسئولان به فکر مردم باشند.

تأکید مجلس بر ثبات قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل قیمت‌ها، اظهار کرد: دولت سکان اداره کشور را در دست دارد، اما در این میان با مجموعه‌ای از مشکلات و محدودیت‌ها روبه‌روست؛ اما تلاش می‌کند و باید فشار معیشتی از دوش مردم برداشته شود.

وی افزود: مجلس تأکید دارد که بین ۱۰ تا ۱۲ قلم از کالاهای اساسی و موردنیاز مردم، با یک قیمت ثابت، توسط دولت تأمین و باقیمتی ثابت از منابعی که برای این کار پیش‌بینی و تخصیص داده‌شده است، عرضه شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این طرح، قیمت اقلام اساسی طی دو تا سه سال ثابت خواهد بود، در این راستا معیشت مردم دچار اختلال نخواهد شد و امنیت اقتصادی خانوار تضمین می‌شود.

نظارت روزانه ۷۰ تا ۸۰ بازرس در سطح شهر

در پی نوسانات اخیر بازار و گزارش‌های مردمی درباره افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصدی قیمت برخی کالاها، به‌ویژه مواد لبنی، خبرنگار مهر در گفت‌وگو با محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز روند نظارت‌ها و دلایل این افزایش‌ها را بررسی کرد.

وی در ابتدا با اشاره به گستردگی شبکه نظارت، گفت: اتاق اصناف به‌تنهایی حدود ۱۵ بازرس دارد و در کنار آن، ۵۷ اتحادیه فعال هرکدام بین یک تا چهار بازرس در اختیاردارند که به‌طور میانگین روزانه ۷۰ تا ۸۰ بازرس در سطح شهر مشغول رصد وضعیت قیمت‌ها، کیفیت کالا، درج قیمت و فاکتورهای فروش هستند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز افزود: نظارت‌ها فقط محدود به اصناف نیست و تعزیرات، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت نیز در قالب گشت‌های مشترک حضور مستمر دارند.

چرا قیمت لبنیات ۳۰ تا ۶۰ درصد بالا رفت؟

دادخواه در پاسخ به پرسش درباره افزایش قیمت لبنیات، توضیح داد: در هفته‌های اخیر قیمت شیر خام حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته و طبیعی است که کارخانه‌های لبنی این افزایش را مستقیم در محصولات خود اعمال کنند اما متأسفانه برخی شرکت‌های تولیدی در یک هفته سه بار قیمت‌ها را بالا بردند؛ حتی تا ۵۰ یا ۶۰ درصد.

وی تأکید کرد: کارخانه‌های لبنی زیر نظر اصناف نیستند و قیمت‌گذاری آن‌ها در حوزه صنعت و تنظیم بازار است، اما هرگونه تخلف در سطح خرده‌فروشی توسط بازرسان استانی برخورد می‌شود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ از مغازه‌دار نیست

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز درباره ادعای افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی سایر کالاهای اساسی گفت: برنج، شیر، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی، افزایش قیمتشان از مبدأ بوده است لذا مغازه‌دار اجازه ندارد خودسر قیمت را بالا ببرد و فقط درصد سود مجاز را لحاظ می‌کند و مردم نیز امروز به‌خوبی از قیمت‌ها مطلع هستند و هر افزایش غیرمجاز گزارش می‌شود.

دادخواه عنوان کرد: بخش اندکی از واحدها، حدود ۵ تا ۱۰ درصد تخلف می‌کنند و همین موارد اندک فضای بازار را ملتهب نشان می‌دهد.

پلمب ۱۸ واحد نانوایی متخلف طی سه هفته

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برخوردها، گفت: در سه هفته گذشته ۱۸ واحد نانوایی به دلیل گران‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط پلمب شدند و در صنف قصاب‌ها و دیگر صنوف حساس نیز هر تخلفی فوراً رسیدگی می‌شود و تعزیرات هم جرایم سنگینی در این حوزه اعمال می‌کند.

به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز بخشی از افزایش قیمت‌ها ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و در برخی کالاها مثل نهاده‌های دامی، چون بخشی وارداتی است، افزایش نرخ ارز هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد؛ اما در کالاهایی که تولید داخلی کامل هستند، استان و کشور اجازه افزایش غیرمنطقی را نمی‌دهند.

ویژه‌برنامه نظارتی برای شب یلدا

وی از تشکیل جلسه ویژه برای نظارت بر بازار شب یلدا خبر داد و گفت: شب یلدا همیشه پُرخرید است و ما اجازه نمی‌دهیم برخی کسبه از این فضا سوءاستفاده کنند و جلسات هماهنگی این موضوع برگزار می‌شود و تیم‌های بازرسی تقویت خواهند شد.

دادخواه از مردم خواست هر مورد گران‌فروشی را به‌سرعت به شماره‌های ۱۲۴ و ۳۶۱۱۷ نیز، اطلاع دهند چراکه تمام گزارش‌ها در سامانه ثبت می‌شود و حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت بازرسان به محل مراجعه می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در پایان بابیان اینکه بیشتر کسبه در این شرایط سخت تمام تلاششان را برای رعایت ضوابط می‌کنند، متذکر شد: اما همان ۵ تا ۱۰ درصد واحدهای متخلف، فضای بازار را غبارآلود می‌کنند و ما اجازه نمی‌دهیم این روند ادامه پیدا کند لذا هرگونه تخلف بدون هیچ‌گونه اغماض پیگیری می‌شود.

استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و داشتن جمعیتی بیش از سه میلیون نفر، نقش بسیار مهمی در زنجیره تأمین و مصرف کشور دارد. اهمیت مدیریت بازار به دلایل تراکم جمعیت و صنعتی بودن استان، مصرف کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، مرغ، برنج، روغن و… را به‌شدت افزایش می‌دهد.

ضمن اینکه ضرورت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی با برخورد با تخلفات سودجویانه، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مطالبه عمومی برای حفظ اعتماد مردم به ساختار تنظیم بازار است.