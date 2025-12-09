  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

جزئیات ثبت نام برای ششمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی سراسری دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت نام برای ششمین دوره رویداد سراسری کرسی‌های آزاداندیشی با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگو، تفکر نقّاد و افزایش مشارکت علمی ـ فرهنگی دانشجویان از روز ۲۱ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات ثبت نام برای ششمین دوره رویداد سراسری کرسی‌های آزاداندیشی با هدف تقویت فرهنگ گفتگو، تفکر نقاد و افزایش مشارکت علمی-فرهنگی دانشجویان اعلام شد. این رویداد برای تمامی مقاطع تحصیلی در دسترس بوده و علاقه‌مندان می‌توانند در قالب تیم‌های ۴ نفره ثبت‌نام و در رقابت‌ها شرکت کنند.

محورهای اصلی رویداد شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت، هنر و معماری است. زمان ثبت‌نام از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ تا ۱ اسفند ۱۴۰۴ و مرحله استانی از ۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

دانشجویان برای اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشکده محل تحصیل مراجعه کنند و ثبت‌نام از طریق لینک https://farhangi.iau.ir/korsi انجام شود. این رویداد فرصتی ارزشمند برای تبادل ایده‌ها و رشد فکری دانشجویان فراهم می‌کند.

کد خبر 6683015
شبنم درخشان

