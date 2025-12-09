به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات ثبت نام برای ششمین دوره رویداد سراسری کرسی‌های آزاداندیشی با هدف تقویت فرهنگ گفتگو، تفکر نقاد و افزایش مشارکت علمی-فرهنگی دانشجویان اعلام شد. این رویداد برای تمامی مقاطع تحصیلی در دسترس بوده و علاقه‌مندان می‌توانند در قالب تیم‌های ۴ نفره ثبت‌نام و در رقابت‌ها شرکت کنند.

محورهای اصلی رویداد شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت، هنر و معماری است. زمان ثبت‌نام از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ تا ۱ اسفند ۱۴۰۴ و مرحله استانی از ۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

دانشجویان برای اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشکده محل تحصیل مراجعه کنند و ثبت‌نام از طریق لینک https://farhangi.iau.ir/korsi انجام شود. این رویداد فرصتی ارزشمند برای تبادل ایده‌ها و رشد فکری دانشجویان فراهم می‌کند.