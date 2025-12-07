روزگار دانشجویی؛ از ابتکارات علمی تا فرصت رشد اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جوان است و پر از شور و نشاط و شوق. اما روزهای پر از انگیزه جوانی را به آموزش و کسب مهارت و دانش گره زده و به زبان ساده‌تر جویای دانش یا همان دانشجو است.

فرق نمی‌کند سر کلاس ادبیات نشسته و استاد برای او از اشعار حافظ و سعدی می‌گوید یا روی صندلی‌های دانشکده مهندسی است و با آزمایشگاه و … سرو کار دارد، مهم این است که انگیزه‌ای بس مهم برای ساختن آینده خود، خانواده و سرزمین مادری اش دارد.

به بهانه روز دانشجو به سراغ چند تن از دانشجویان دانشگاه‌های خراسان جنوبی رفتیم و از آنها درباره این روزهای دانشجویی پرسیدیم.

دانشجوی رشته طراحی لباس دانشگاه ملی مهارت بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من به طراحی لباس و مد و … بسیار علاقه داشتم و برای همین این رشته را انتخاب کردم و باورم بر این بود که زودتر وارد بازار کار می‌شوم.

کوثر علی آبادی با اشاره به اینکه در زمینه طراحی لباس استعداد هم دارد، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که رشته‌های هنری چالش‌های زیادی دارد و به عنوان مثال در رشته طراحی لباس نیاز به اندام شناسی هم داریم تا بتوانیم لباس مناسبی را طراحی کنیم.

طراحی لباس من را سریع به بازار کار رساند

وی گفت: به عنوان کسی که در رشته طراحی لباس فعالیت می‌کنم از نظر بازار کار به مشکل برنخوردم چون بی شک پوشاک موضوعی است که همه اقشار به آن نیاز دارند و به طور طبیعی هر کسی دوست دارد که بهترین و شیک‌ترین لباس‌ها را بپوشد.

دانشجوی رشته طراحی لباس دانشگاه ملی مهارت بیرجند تأکید کرد: من هم سفارش برای طراحی لباس قبول می‌کنم و هم در این زمینه آموزش می‌دهم و خوشحالم که در این رشته دانشجو هستم.

علی آبادی با اشاره به اینکه در واقع او یک دانشجوی مهارت محور است، یادآور شد: دوران دانشجویی فرصتی طلایی برای آموختن است و باید قدر لحظه لحظه آن را دانست.

فاطمه زیوری از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه دانشگاه بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: من لیسانس خود را در رشته غیر مرتبط با نهج البلاغه و معارف گرفتم ولی به واسطه علاقه به موضوعات معارفی این رشته را برای مقطع ارشد انتخاب کردم.

سرفصل برخی از دروس با رشته تحصیلی ارتباطی ندارد

وی اظهار کرد: البته الان که وارد این رشته شدم خلاء هایی را احساس می‌کنم از جمله اینکه بسیاری از سرفصل‌های دروس ارتباطی با نهج البلاغه و آشنایی با مفاهیم آن ندارد که به نظرم باید اصلاح شود.

این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه تصریح کرد: البته خود دانشجو نیز باید این فرصت را قدر بداند و خود در مدت تحصیل کتب مرتبط با رشته تحصیلی را مطالعه کند و تنها اکتفا به منابع درسی تدریس شده توسط اساتید نداشته باشد.

زیوری تأکید کرد: روزهای دانشجویی نه فقط از نظر ارتقای سواد و دانش که از نظر رشد اجتماعی نیز اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که انسان با افرادی از شهرها و فرهنگ‌های مختلف رو به رو می‌شود و حتی چندی پیش در سلف دانشگاه با دانشجویی از کشور نیجریه مواجه شدم و با او به گفتگو نشستم که برای من بسیار جالب بود.

این شهروند خراسان جنوبی اظهار کرد: من به عنوان یک دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بسیار دوست داشتم کرسی‌های آزاد اندیشی متعددی در دانشگاه برگزار می‌شد که با تضارب آرا به شور و شوق در دانشگاه کمک می‌کرد در حالی که تعداد کرسی‌های آزاد اندیشی چندان قابل توجه نیست.

پرهام نخعی از دیگر دانشجویان دانشگاه بیرجند که در حال تدوین رساله دکتری خود در رشته شیمی است، بیان کرد: به عنوان فردی که در مقطع دکتری فعالیت پژوهشی انجام می‌دهد، باید عرض کنم که دانشجویان دکتری در مسیر انجام پژوهش با موانع جدی روبه‌رو هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، از کارشناسی ارشد گرفته تا دکتری، مشکلات ساختاری وجود دارد که حل آن‌ها نیازمند اصلاحات در سطح کلان است.

کمک هزینه‌های پژوهشی افزایش یابد

نخعی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، کمبود گرنت‌های پژوهشی (کمک هزینه‌های پژوهشی) برای اساتید و گروه‌های تحقیقاتی است که این مشکل باعث می‌شود استاد نتواند دانشجو را به‌طور کامل حمایت کند یا یک طرح پژوهشی جدی و باکیفیت را پیش ببرد.

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه مشکل بزرگ دیگر، هزینه بالای آنالیزهای محصولات تولیدی توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله معاونت غذا و دارو است، گفت: از دیگر مشکلات اساسی این است که رابطه بین دانشگاه و صنعت به درستی شکل نگرفته است.

سید محمدرضا هاشمی نیز به بهانه روز دانشجو در نشستی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه فضای دانشگاهی خاطرنشان کرد: جامعه دانشجویی یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین اقشار استان است و توجه ویژه به مطالبات، نیازها و مسائل این قشر باید در اولویت برنامه‌های حوزه‌های متولی قرار گیرد.

فعالیت ۴۵ هزار دانشجو در ۴۲ مرکز آموزشی

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵ هزار دانشجو در ۴۲ مرکز آموزش عالی خراسان جنوبی، تصریح کرد: دانشجویان ما مطالبه‌گر، پویا و آگاه هستند و دانشگاه‌ها باید با برنامه‌های ایجابی و نشاط‌آفرین، بستر گفت‌وگو، مطالبه‌گری صحیح و فعالیت تشکل‌های دانشجویی را فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی سه موضوع موضوع خوابگاه، سرویس ایاب‌وذهاب و تغذیه را مهمترین اولویت‌های رفاهی دانشجویان عنوان کرد و افزود: کیفیت غذا، سرویس‌های حمل‌ونقل و نحوه اداره خوابگاه‌ها باید با حساسیت جدی پیگیری شود.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ دانشجوی غیرایرانی در استان تحصیل می‌کنند، افزود: دانشجویان غیر بومی نیازمند توجه بیشتری هستند و نباید نگاه صرف اقتصادی به خدمات دانشگاه داشته باشیم، هزینه‌کرد برای حفظ آرامش دانشجو، اولویتی فرهنگی و اجتماعی تلقی می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت مهارت‌آموزی، توسعه رشته‌های کاربردی و حرکت به سوی اشتغال‌زایی دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: در چهار سال آینده حدود ۲۵ هزار دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شوند بنابراین باید مسیر مهارت، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاق را تقویت کنیم.

روز دانشجو فرصتی برای تأمل کردن در سرمایه‌های جوان این سرزمین است. سرمایه‌هایی که باید آینده کهن دیار باشکوه ایران را به آنان سپرد و به استعداد و توان آنان افتخار کرد.