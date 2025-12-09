https://mehrnews.com/x39PsW ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲ کد خبر 6683057 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲ ترافیک در اتوبان کسایی تبریز در پی برخورد شدید کامیون با تیر برق تبریز- برخورد شدید کامیون با تیر برق در ورودی ائلگلی، باعث ایجاد ترافیک سنگین در اتوبان کسایی شد. دریافت 2 MB کد خبر 6683057 کپی شد مطالب مرتبط نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات روستای چناب هوراند شادی نیا: حادثه رانندگی در شبستر یک فوتی و پنج مصدوم داشت تصادف مرگبار تریلی با پژو پارس و امویام در محور سرای–گمیچی رئیس پلیس راهور: طراحی ایمن جادهها شرط اصلی کاهش سوانح رانندگی واژگونی اتوبوس در محور سرچم ـ اردبیل؛ انتقال ۲۳ مصدوم به مراکز درمانی برچسبها تبریز ترافیک حادثه حادثه رانندگی
