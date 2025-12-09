  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

ترافیک در اتوبان کسایی تبریز در پی برخورد شدید کامیون با تیر برق

تبریز- برخورد شدید کامیون با تیر برق در ورودی ائل‌گلی، باعث ایجاد ترافیک سنگین در اتوبان کسایی شد.

