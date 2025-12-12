  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

واژگونی اتوبوس در محور سرچم ـ اردبیل؛ انتقال ۲۳ مصدوم به مراکز درمانی

تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سرچم – اردبیل و امدادرسانی گسترده نیروهای اورژانس و هلال‌احمر میانه و زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با تماس مردمی با مرکز ۱۱۵ و گزارش واژگونی اتوبوس و مصدومیت سرنشینان، بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی اقکند و میانه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای مصدومان، آمبولانس‌های پایگاه‌های اقکند، شهری یک و دو میانه، قافلانکوه و دادلو به همراه نیروهای هلال‌احمر اقکند، دادلو و قافلانکوه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی استان زنجان نیز با دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به عملیات امدادرسانی پیوستند.

به گفته شادی‌نیا، در این حادثه هفت مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه توسط تیم‌های استان زنجان با اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان‌های زنجان منتقل شدند و هشت مصدوم نیز توسط نیروهای فوریت‌های پزشکی قافلانکوه، دادلو و شهری یک به بیمارستان برکت امام میانه انتقال یافتند.

وی اضافه کرد: پایگاه شهری دو میانه و نیروهای امدادی هلال‌احمر میانه و زنجان نیز هشت مصدوم را به بیمارستان خاتم میانه منتقل کردند.

شادی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌گرفته، وضعیت عمومی بیشتر مصدومان مساعد گزارش شده، اما حال یکی از مصدومان منتقل‌شده به بیمارستان برکت امام میانه همچنان وخیم است.

