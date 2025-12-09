محبوبی: وقوع ۱۳ سانحه در آذربایجان غربی؛ ۲ نفر فوت و ۲۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه با اشاره به وقوع ۱۳ حادثه رانندگی در ۴۸ ساعت گذشته افزود: با توجه به ورود سامانه‌های بارشی در طی ۴۸ ساعت اخیر به استان و لغزنده بودن محورهای مواصلاتی متأسفانه ۱۳ حادثه ترافیکی رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۳ نفر و فوت ۲ نفر از هم استانی‌های عزیز شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۴۲ نیروی امدادی در قالب ۱۴ تیم شرکت کردند و به ۳۳ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد. از این تعداد، ۲۳ نفر مصدوم شدند که ۶ نفر از آنان توسط عوامل هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط خودروهای نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی جمعیت استان شامل ۱۳ دستگاه شامل آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در عملیات‌ها به کار گرفته شد.

وی یادآور شد: از هم استانی‌های خواهشمندیم از رانندگی‌های غیر ضرور در جاده‌ها به دلیل کاهش دید و لغزنده بودن محورهای مواصلاتی خودداری کنند و از ایمنی وسائط نقلیه خود اطمینان حاصل پیدا کنند.