۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

محبوبی: وقوع ۱۳ سانحه در آذربایجان غربی؛ ۲ نفر فوت و ۲۳ نفر مصدوم شدند

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از وقوع ۱۳ سانحه رانندگی در استان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه با اشاره به وقوع ۱۳ حادثه رانندگی در ۴۸ ساعت گذشته افزود: با توجه به ورود سامانه‌های بارشی در طی ۴۸ ساعت اخیر به استان و لغزنده بودن محورهای مواصلاتی متأسفانه ۱۳ حادثه ترافیکی رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۳ نفر و فوت ۲ نفر از هم استانی‌های عزیز شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۴۲ نیروی امدادی در قالب ۱۴ تیم شرکت کردند و به ۳۳ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد. از این تعداد، ۲۳ نفر مصدوم شدند که ۶ نفر از آنان توسط عوامل هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط خودروهای نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی جمعیت استان شامل ۱۳ دستگاه شامل آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در عملیات‌ها به کار گرفته شد.

وی یادآور شد: از هم استانی‌های خواهشمندیم از رانندگی‌های غیر ضرور در جاده‌ها به دلیل کاهش دید و لغزنده بودن محورهای مواصلاتی خودداری کنند و از ایمنی وسائط نقلیه خود اطمینان حاصل پیدا کنند.

