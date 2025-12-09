۳ تغییر مهم در انتخاب نامزدهای گلدن گلوب پس از تحولات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات فینبرگ دبیر بخش جوایز هالیوود ریپورتر، با اعلام نتایج نامزدهای گلدن گلوب که دیروز انجام شد، به تحلیل تغییراتی که در این جوایز رخ داده پرداخت.

وی نوشت: فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۶ که اعلام شد، به ۳ دلیل خاص برای من جالب بود:

۱. واقعاً جهانی بود

فیلم‌های غیرانگلیسی زبان در همه جا حضور داشتند. از ۶ جایگاه برای بهترین فیلم درام، ۳ فیلم غیرانگلیسی زبان بودند که شامل «یک تصادف ساده»، «مامور مخفی» و «ارزش احساسی» می‌شود. در بخش بهترین فیلم موزیکال / کمدی هم ۲ فیلم غیرانگلیسی زبان جای داشت که شامل «انتخاب دیگری نیست» و «موج نو» می‌شود. برای بهترین فیلم بلند انیمیشن هم ۳ فیلم، «آرکو»، «شیطان‌کش: قلعه بی‌نهایت کیمتسو نو یایبا» و «آملی کوچولو یا شخصیت باران» در میان نامزدها جای دارند، که انگلیسی زبان نیستند.

برای بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه، ۲ فیلم از میان نامزدها غیرانگلیسی زبان هستند که در هر ۲ مورد جعفر پناهی برای «یک تصادف ساده» و یواخیم تریر برای «ارزش احساسی» نامزد شدند. در رقابت‌های بازیگری، واگنر مورا برای «مامور مخفی» در بخش بهترین بازیگر مرد درام، لی بیونگ-هان برای «انتخاب دیگری نیست» در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال / کمدی، رناته رینسوه برای «ارزش احساسی» در بخش بهترین بازیگر زن درام و ال فانینگ و اینگا ایبسدوتر لیلاس برای فیلم «ارزش احساسی» نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن شدند. حتی در بخش موسیقی متن، فیلم اسپانیایی زبان «صراط» نامزد شد.

در حالی که نامزدهای گلدن گلوب همیشه توسط غیرآمریکایی‌ها انتخاب می‌شدند، اما تا ۲ سال پیش انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که گروهی متشکل از حدود ۱۰۰ نفر مستقر در لس‌آنجلس و اطراف آن بودند، بیشتر به تجلیل از هالیوودی‌ها می‌پرداختند. وقتی این انجمن فروخته شد، اعضای آن یا از سازمان جدید کنار گذاشته شدند یا در آن جذب شدند و سپس صدها رأی‌دهنده جدید از سراسر جهان به عضویت آن درآمدند. حالا علاوه بر همه اعضای جدید، نامزدهای گلدن گلوب نه تنها توسط اعضا، بلکه توسط رأی‌دهندگان غیر عضو از فدراسیون بین‌المللی منتقدان (فیپرشی) که در بسیاری از جشنواره‌های بزرگ فیلم در سراسر جهان شرکت می‌کنند، نیز تعیین می‌شوند.

این تأثیر جهانی شدن کاملاً محسوس است و در سال‌های پس از انحلال انجمن قبلی و تغییرات جدید، حضور فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان در بخش‌های اصلی جوایز گلدن گلوب به طور قابل توجهی بیشتر از گذشته بوده؛ اما امسال ۵ فیلم از ۱۲ فیلم برتر به سینمای جهان تعلق دارند و این به معنی یک رکورد جدید است.

۲. بیشتر به هنر توجه شده

در سالی که تعدادی از مدعیان جوایز مطرح، فیلم‌های پرفروش نیز هستند، اما تعداد کمی از آنها به بخش بهترین فیلم گلدن گلوب راه یافته‌اند. فیلم‌های «شرور: برای همیشه» از شرکت یونیورسال، «آواتار: آتش و خاکستر» از کمپانی قرن بیستم، «اف یک» از شرکت اپل / وارنر و «سلاح ها» از شرکت وارنر، هیچ یک به فهرست بهترین فیلم گلدن گلوب راه نیافتند و رأی‌دهندگان بازیگران «شرور: برای همیشه» یعنی سینتیا اریوو، بازیگر نقش اصلی و آریانا گرانده، بازیگر نقش مکمل، آهنگ‌های اورجینال فیلم «سلاح ها»، موسیقی متن هانس زیمر برای «اف یک» و آهنگ «آواتار: آتش و خاکستر» را نامزد کردند. در عین حال سوالی که مطرح می شود این است که چطور می‌توان «آواتار: آتش و خاکستر» را به عنوان یک دستاورد گیشه تحسین کرد، با توجه به اینکه هنوز اکران نشده است؟

در واقع، تنها نامزدهای بهترین فیلم گلوب که واقعاً بلیت‌های زیادی در گیشه فروخته‌اند، «یک نبرد پس از نبرد دیگر» از وارنر (که با ۹ نامزدی در صدر جدول قرار گرفت) و «گناهکاران» هستند. دیگر نامزدهای بهترین فیلم شامل «ماه آبی» از سونی کلاسیکس و «موج نو» از نتفلیکس هستند که هر ۲ فیلم‌های عالی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر ساخته شده‌اند، اما به ترتیب فقط ۲ میلیون دلار و یک میلیون دلار فروش داشته‌اند.

با توجه به موارد فوق و همچنین این واقعیت که نئون با ۲۱ نامزدی فیلم (از جمله کسب ۵ نامزدی خیره‌کننده از میان ۶ نامزد بخش خارجی زبان) در صدر همه توزیع‌کنندگان قرار دارد و اینکه GKIDS و WILLA به اندازه پارامونت در این فهرست نامزد دارند، می توان به وضوح گفت که خروجی استودیوهای بزرگ کمتر از فیلم‌های هنری مورد توجه گروه فعلی رأی‌دهندگان گلدن گلوب قرار گرفته است.

۳. نسبت به سال‌های پیش، کمتر ستاره‌پرست بودند

زمانی بود که حضور در یک فیلم درجه یک که حداقل قابل قبول باشد، تضمینی برای نامزدی گلدن گلوب بود. ظاهراً آن روزها دیگر تمام شده است. در میان کسانی که این دوره نامزد نشدند، سیدنی سوینی برای فیلم «کریستی»، برد پیت برای فیلم «اف یک»، جنیفر لوپز برای «بوسه زن عنکبوتی»، چنینگ تیتوم برای فیلم «مرد پشت بام»، گوئینت پالترو برای «مارتی معظم»، جرمی استرانگ برای «اسپرینگستین»، اد شیران برای «اف یک» و «زوتوپیا ۲»، تیت مک‌ری برای فیلم «اف یک» و شکیرا برای فیلم «زوتوپیا ۲» که همه واقعاً استدلال‌های محکمی برای نامزدی داشتند، نادیده گرفته شدند و به جای آنها جوئل اجرتون برای «رویاهای قطار»، اوا ویکتور برای «ببخشید، عزیزم»، ایتن هاوک برای «ماه آبی» و اینگا ایبسدوتر لیلاس برای «ارزش احساسی» جای گرفتند که کار همه آنها عالی بود، اما ممکن بود با اعضای قدیمی انجمن، به این جمع راه پیدا نکنند.

با این حال هنوز بسیاری از نام‌های بزرگ در سالن بین‌المللی هتل بورلی هیلتون برای مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب که ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۱ دی) برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت. علاوه بر تعدادی از بازیگران درجه یک که نامزدی‌هایشان بسیار خوب بود، مانند لئوناردو دی‌کاپریو و شان پن از «یک نبرد پس از نبرد دیگر»، تیموتی شالامی برای «مارتی معظم»، مایکل بی.جردن برای «گناهکاران» و اما استون برای «بوگونیا» - تعداد انگشت‌شماری دیگر نامزدی‌هایی را به دست آوردند که بیشتر در هاله‌ای از ابهام بودند. از جمله آنها: دواین جانسون و امیلی بلانت برای فیلم «ماشین خردکننده»، جورج کلونی برای فیلم «جی کلی»، جولیا رابرتز برای «پس از شکار» و جنیفر لارنس برای «بمیر عشق من».