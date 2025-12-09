۴۹۴۷ اثر به سومین دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حامدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: استقبال شاعران از سومین دوره جایزه ملی غزل چشمگیر بوده و بیشترین آثار رسیده مربوط به استان تهران است. این مشارکت گسترده نشان میدهد زنجان در ادبیات معاصر ایران جایگاه ویژهای دارد و ظرفیت آن در حد پایتخت غزل ایران است.
وی افزود: سومین دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» با استقبال گسترده شاعران سراسر کشور همراه شد و مجموعاً چهار هزار و ۹۴۷ اثر از ۳۱ استان و ۲۳۶ شهرستان به دبیرخانه این رویداد ادبی ارسال شد.
دبیر دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» با اشاره به ترکیب هیئت علمی جشنواره گفت: چهرههای شناختهشده شعر معاصر از جمله غلامرضا طریقی، قربان ولی و دکتر امینی در این دوره حضور دارند.
حامدی افزود: برای نخستینبار ترکیب جدیدی از داوران در این دوره دعوت شده تا عدالت و تنوع در ارزیابی آثار تضمین شود و ضیایی، میرافضلی، میرزایی، بدیع و کاکایی از دارواران این دوره هستند.
دبیر دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» گفت: تمام داوریها بهصورت برخط (آنلاین) انجام شد و ساعات بررسی، تعداد آثار مشاهدهشده و روند دقیق داوری ثبت و کنترل شده تا شفافیت کامل برقرار باشد.
پاسداشت نام حسین منزوی و کشف استعدادهای تازه
حامدی افزود: این جشنواره علاوه بر پاسداشت نام و یاد حسین منزوی، شاعر برجسته غزل معاصر، بستر مناسبی برای معرفی استعدادهای تازه در عرصه شعر فارسی فراهم کرده است. حجم بالای آثار دریافتی نشاندهنده اعتماد و توجه جامعه ادبی کشور به این رویداد است.
دبیر دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» گفت: ترکیب گسترده و متنوع شاعران راهیافته از مناطق مختلف کشور، نشاندهنده پویایی جریان شعر امروز ایران و اهمیت قالبهای غزل و ترانه در میان شاعران نسلهای مختلف است. زنجان نیز با میزبانی این رویداد مهم، نقش مؤثری در استمرار و گسترش شعر معاصر ایفا میکند.
حامدی افزود: در بخشهای فارسیزبان، در شاخه «کتاب فارسی»، بر اساس آرای داوران، ۱۰ اثر از شاعران استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، فارس و گیلان و در بخش «تکاثر فارسی» ۶۹ شاعر از نقاط مختلف کشور، به مرحله نهایی راه یافتند.
وی ادامه داد: شاعرانی از استانهای اصفهان، زنجان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، قم، آذربایجان غربی، اردبیل، هرمزگان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و قزوین در این فهرست قرار دارند.
دبیر دوسالانه ملی غزل «حسین منزوی» گفت: در بخش «ترانه فارسی» شاعرانی از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، خوزستان، سمنان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی به بخش نهایی راه یافتند.
نظر شما