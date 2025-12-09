زنگ هنر در بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح سهشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: ویژه برنامه «هفته ماها» همزمان با افتتاح چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری، با ایجاد فضایی سرشار از نشاط و رقابت خلاقانه در تمامی مدارس استان بوشهر آغاز به کار کرد.
محمود حسنی توابع اضافه کرد: این رویداد فرهنگی-هنری با هدف به چالش کشیدن دانشآموزان برای شکستن رکورد ۵۱ رتبه برگزیده کشوری سال گذشته، عرصه را برای بروز استعدادهای نوظهور فراهم میآورد.
وی افزود: این رقابت در حوزههای متنوعی از جمله هنرهای نمایشی (تئاتر صحنهای و عروسکی)، هنرهای آوایی (سرود و تکنوازی)، هنرهای تجسمی (نقاشی، طراحی، عکاسی)، آفرینشهای ادبی (شعر و داستان) و حوزه نوین رسانه و فضای مجازی در جریان خواهد بود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: هر دانشآموز میکوشد تا با ارائه اثری خلاقانهتر و قویتر، نه تنها جواز حضور در مراحل بالاتر را کسب کند، بلکه سهمی در افتخارآفرینی مجدد برای استان خود داشته باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت بالایی که از هنرمندان دانشآموز در سطح استان سراغ داریم، انتظار داریم امسال نیز شاهد عملکردی درخشان در چهل و چهارمین دوره جشنواره باشیم. استقبال دانشآموزان بینظیر بوده و این انگیزه برای شکستن رکورد سال گذشته، یک رقابت سالم و هیجانانگیز را کلید زده است.
