۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

قانون بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال اجرا شود

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال به قانون تبدیل شده تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات گرانی کالاهای اساسی و تأمین دارو گفت: ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده باید احیا شود.

وی ادامه داد: در حالی که اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در حوزه بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال به قانون تبدیل شده و قرار بود قوه قضائیه در این خصوص گزارش عملکردی به مجلس ارائه دهد، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

ابوترابی تصریح کرد: براساس برآوردها، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت اجرای این قانون توسط قوه قضائیه و رعایت عدالت به بیت‌المال باز می‌گردد.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون موجب ایجاد عدالت و بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد و باید یک بار برای همیشه در این مسیر گام برداشت. باید در عمل با فساد مقابله کنیم. بازگشت منابع به بیت‌المال بسیاری از موانع کشور را مرتفع خواهد کرد.

کد خبر 6683116
زهرا علیدادی

