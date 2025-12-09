به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات گرانی کالاهای اساسی و تأمین دارو گفت: ظرفیتهای قانونی مغفول مانده باید احیا شود.
وی ادامه داد: در حالی که اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در حوزه بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال به قانون تبدیل شده و قرار بود قوه قضائیه در این خصوص گزارش عملکردی به مجلس ارائه دهد، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
ابوترابی تصریح کرد: براساس برآوردها، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت اجرای این قانون توسط قوه قضائیه و رعایت عدالت به بیتالمال باز میگردد.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون موجب ایجاد عدالت و بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد و باید یک بار برای همیشه در این مسیر گام برداشت. باید در عمل با فساد مقابله کنیم. بازگشت منابع به بیتالمال بسیاری از موانع کشور را مرتفع خواهد کرد.
