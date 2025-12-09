به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس، گفت: آقای رئیسجمهور! آیا از افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در بازار مطلع هستید؟ رئیس کل بانک مرکزی! آیا از افزایش لحظهای قیمت ارز باخبر هستید؟ بیتردید آگاه هستید.
وی افزود: با وجود این آگاهیها، تیم اقتصادی دولت چه اقداماتی انجام میدهد؟ برای بهترین مردم ایران اسلامی که در حساسترین عرصهها پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت کردهاند، باید فکری اساسی اندیشیده شود. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار معیشتی قرار دارند.
