حدادی: تیم اقتصادی دولت، برای کنترل قیمت‌ها تدبیر کند

نماینده مردم ساوجبلاغ گفت: تیم اقتصادی دولت، برای کنترل قیمت‌ها تدبیر کند، مردم امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار معیشتی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس، گفت: آقای رئیس‌جمهور! آیا از افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در بازار مطلع هستید؟ رئیس کل بانک مرکزی! آیا از افزایش لحظه‌ای قیمت ارز باخبر هستید؟ بی‌تردید آگاه هستید.

وی افزود: با وجود این آگاهی‌ها، تیم اقتصادی دولت چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ برای بهترین مردم ایران اسلامی که در حساس‌ترین عرصه‌ها پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت کرده‌اند، باید فکری اساسی اندیشیده شود. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار معیشتی قرار دارند.

