صدور دوباره دستور جلب ۷ محکوم متواری پرونده «چای دبش»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجدداً صادر شد.

اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است.محکومان یاد شده متواری هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضائی ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تأمین محکومین متواری صورت گرفته است.

تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند.