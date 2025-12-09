به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه‌شنبه در میزگرد گردشگری استان که با حضور مسئولان و فعالان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری باید در صدر اولویت‌های توسعه استان اصفهان قرار گیرد، چرا که این صنعت، ظرفیت بالایی برای ایجاد ثروت، اشتغال و نشاط اجتماعی دارد. وی افزود: دستیابی به جایگاه واقعی اصفهان در عرصه جهانی نیازمند نگاهی متفاوت، حرفه‌ای و با پشتوانه‌ای علمی و راهبردی است.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، سه هدف کلیدی برای توسعه گردشگری را برشمرد و گفت: «تبدیل دانش گردشگری به ثروت»، «افزایش تاب‌آوری و پایداری صنعت»، و «تقویت پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و توجه به میراث ناملموس» از مهم‌ترین اهداف موردنظر است.

ضرورت بین‌المللی‌سازی گردشگری اصفهان

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم بین‌المللی‌سازی گردشگری استان گفت: برای رقابت در عرصه جهانی باید یک کنسرسیوم یا ائتلاف گردشگری بین‌المللی ایجاد کنیم تا از تجربیات جهانی بهره‌مند شویم. به گفته او، طراحی نقشه راه علمی و دقیق برای این منظور، می‌تواند اصفهان را به مقصدی جذاب و متمایز برای گردشگران بین‌المللی تبدیل کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های استادان، کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: باید از بازگشت به الگوهای قدیمی پرهیز و مسیر حرفه‌ای، مدرن و جهانی را دنبال کنیم. جمالی‌نژاد افزود: رویدادهایی مانند جشنواره‌های فرهنگی و غذایی زمانی اثربخش خواهند بود که با شیوه‌های نوین، در سطح ملی و بین‌المللی و بر پایه‌ی نمایش خلاقانه ظرفیت‌ها برگزار شوند. وی تأکید کرد: اصفهان شهری است که باید با همفکری و همدلی همه نهادها، به نماد گردشگری مدرن ایران تبدیل شود.

ضرورت مشارکت گسترده‌تر در نمایشگاه‌های گردشگری

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان، این رویداد را حرکتی مثبت در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و از حمایت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اداره‌کل میراث فرهنگی سپاسگزاری کرد.

وی با این حال از کم‌توجهی برخی مسئولان به غرفه‌های گردشگری انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی مدیران استانی و کشوری زمان کافی برای بازدید از غرفه‌های هتل‌ها، آژانس‌ها و سایر فعالان این حوزه اختصاص نمی‌دهند و این مسئله موجب کاهش انگیزه فعالان می‌شود.

استاندار اصفهان بر تدوین استراتژی گردشگری ویژه برای هر شهر و روستا تأکید کرد و افزود: هر منطقه باید مسیر مشخصی در حوزه گردشگری داشته باشد، چه در محور غذا، چه صنایع‌دستی یا جاذبه‌های طبیعی. او خاطرنشان کرد: تنها با برنامه‌ریزی هدفمند در این مسیر می‌توان گردشگری را به منبع واقعی درآمد و پایداری اقتصادی تبدیل کرد.

جمالی‌نژاد خواستار حضور پررنگ‌تر آژانس‌های مسافرتی در نمایشگاه‌های تخصصی و آسیب‌شناسی دلایل استقبال کم‌تر آن‌ها از این رویدادها شد و تأکید کرد: برای رشد پایدار این صنعت، نیازمند همکاری همه ارکان استان هستیم.