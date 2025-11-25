به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سهشنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری که در محل نمایشگاه بینالمللی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده گردشگری استان و اهمیت توسعه پایدار این صنعت اظهار کرد: اصفهان از مزیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی منحصربهفردی برخوردار است و جایگاه آن در گردشگری کشور تنها در مستندات و روی کاغذ نیست، بلکه در عملکرد واقعی و فعالیتهای مستمر نمایان شده است.
وی افزود: حضور کشورهای دوست و مهمانان خارجی در نمایشگاه، نشاندهنده تقویت گردشگری فراتر از بازدیدهای ساده و حرکت به سمت گردشگری هوشمند و پایدار است.
استاندار اصفهان با بیان ضرورت همگرایی فناوری و فرهنگ بومی ادامه داد: امروزه گردشگری موفق باید تلفیقی از فناوریهای نوین و هویت فرهنگی محلی باشد. استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک در معرفی جاذبههای گردشگری سبب ارتقای تجربه بازدیدکنندگان و افزایش جذب گردشگر میشود و گردشگری امروز نباید از فرهنگ و ارزشهای بومی جدا باشد.
وی افزود: طراحی برنامههای گردشگری با دقت و علمی انجام میشود تا ضمن ارائه تجربهای متفاوت و متنوع، توجه به توسعه پایدار و حفاظت از میراث فرهنگی رعایت شود.
جمالینژاد با اشاره به جایگاه میدان نقش جهان در اصفهان به عنوان دومین جاذبه برتر کشور گفت: این مجموعه تاریخی با افزایش بیش از ۲۰ درصدی گردشگران خارجی در سالهای اخیر نشاندهنده ظرفیت بالای استان در جذب بازدیدکنندگان بینالمللی است.
وی افزود: اصفهان علاوه بر گردشگری تاریخی، در حوزه گردشگری ورزشی، تفریحی و فرهنگی نیز توانایی میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی را دارد و امکانات زیرساختی استان برای استقبال از هیئتها و مهمانان خارجی کاملاً آماده است.
استاندار اصفهان همچنین به اهمیت تنوع و هوشمندی در برنامههای گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری امروز نمیتواند در حبابی جدا از واقعیتها و فرهنگ بومی عمل کند و ضروری است تجربه گردشگران با ارائه بستههای متنوع و بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتقا یابد. وی افزود این رویکرد به ویژه در بخش گردشگری هوشمند و پایدار، توسعه ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان را همزمان تضمین میکند.
وی به اهمیت حمایت از فعالان صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش جهانی حجم گردشگری و رشد اقتصادی آن، اصفهان جایگاه اصلی خود را حفظ کرده و سیاستهای دولت و اقدامات محلی زمینه توسعه پایدار و استفاده بهینه از ظرفیتها را فراهم کرده است.
جمالینژاد تأکید کرد: استاندار و مدیران استان با همکاری فعالان گردشگری، زیرساختهای لازم برای توسعه تأسیسات گردشگری، مراکز بومگردی و اقامتگاهها را فراهم کردهاند تا ضمن جذب گردشگر، اثرات اقتصادی و فرهنگی این صنعت به حداکثر برسد.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان، تقویت همکاریهای بینالمللی و نمایش قابلیتهای فرهنگی و تاریخی کشور است و با ادامه این رویکرد، اصفهان میتواند به عنوان مقصدی پیشرو و شاخص در گردشگری کشور مطرح شود و مسیر توسعه گردشگری هوشمند، پایدار و اثرگذار را هموار کند.
