میراث ناملموس، شاهرگ گردشگری آینده اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای بنیاد میراث ناملموس اصفهان که با محوریت بررسی راهکارهای توسعه فرهنگی و گردشگری استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در نگاه به ظرفیت‌های فرهنگی شهر گفت: اصفهان شهری است که ریشه‌های آن با گردشگری، فرهنگ و هنر درهم‌تنیده شده و حفظ پویایی این ریشه‌ها نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌هایی است که تاکنون کمتر دیده شده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید تنها به آثار تاریخی و بناهای شاخص بسنده کرد، تصریح کرد: اصفهان باید از تکیه صرف بر میراث ملموس عبور کند و میراث ناملموس را که شامل آئین‌ها، صنایع‌دستی، هنرهای بومی، سبک زندگی و ظرفیت‌های فرهنگی زنده این شهر است، به‌صورت هدفمند فعال کند تا جایگاه خود را در نقشه گردشگری کشور و جهان حفظ کند.

استاندار اصفهان گردشگری را «ریشه حیات شهر» توصیف کرد و افزود: ما وظیفه داریم این جریان را زنده نگه داریم و ارزش‌هایی را که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، شناسایی و تقویت کنیم؛ چراکه غفلت از این موضوع، به کمرنگ شدن نقش اصفهان در رقابت‌های فرهنگی و گردشگری می‌انجامد.

ضرورت حفظ هویت فرهنگی و پرهیز از کم‌رنگ شدن هنر

جمالی‌نژاد با انتقاد از تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی گفت: توسعه اقتصادی بدون پشتوانه فرهنگی پایدار نخواهد بود و نباید اجازه دهیم فعالیت‌های فرهنگی، هنری و هویتی شهر در حاشیه قرار گیرد یا به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی اصفهان در مواجهه با نوسانات سیاسی و اقتصادی افزود: این شهر دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است که برخی از آن‌ها سال‌ها در قالب پروژه‌های معوق باقی مانده‌اند و اکنون نیازمند عزم جدی و تصمیم‌گیری قاطع برای فعال‌سازی هستند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت وجود اراده و پیگیری مستمر، بسیاری از موانع اجرایی قابل رفع است و می‌توان پروژه‌های فرهنگی و گردشگری را به سرانجام رساند.

میراث ناملموس؛ راه خروج از رکود گردشگری

جمالی‌نژاد با تأکید بر تنوع‌بخشی به جاذبه‌های گردشگری بیان کرد: اتکا صرف به بناهای تاریخی، پویایی مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند و برای عبور از رکود گردشگری باید بر معرفی، احیا و بازتعریف میراث ناملموس تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ میراثی که می‌تواند از صنایع‌دستی و آئین‌های بومی گرفته تا ظرفیت‌های هنری و خلاقانه را در برگیرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی و توسعه تعاملات بین‌المللی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی با محوریت‌های کمتر مورد توجه، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با سلامت، آموزش و سبک زندگی، می‌تواند نقشی مؤثر در معرفی چهره‌ای نو از اصفهان ایفا کند.

استاندار اصفهان در پایان به برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: استان اصفهان در فروردین‌ماه میزبان بخش آسیایی سازمان جهانی گردشگری خواهد بود و در این راستا آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های جامع و اثربخش در این رویداد بین‌المللی وجود دارد؛ فرصتی که می‌تواند میراث ناملموس اصفهان را در سطح منطقه‌ای و جهانی برجسته سازد.