میراث ناملموس، شاهرگ گردشگری آینده اصفهان است

اصفهان -استاندار اصفهان گفت: بازنگری در رویکردهای گردشگری اصفهان ضروری است. اصفهان نباید در سایه میراث فرهنگی ملموس باقی بماند و فعال‌سازی میراث ناملموس شاهرگ گردشگری آینده این شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای بنیاد میراث ناملموس اصفهان که با محوریت بررسی راهکارهای توسعه فرهنگی و گردشگری استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در نگاه به ظرفیت‌های فرهنگی شهر گفت: اصفهان شهری است که ریشه‌های آن با گردشگری، فرهنگ و هنر درهم‌تنیده شده و حفظ پویایی این ریشه‌ها نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌هایی است که تاکنون کمتر دیده شده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید تنها به آثار تاریخی و بناهای شاخص بسنده کرد، تصریح کرد: اصفهان باید از تکیه صرف بر میراث ملموس عبور کند و میراث ناملموس را که شامل آئین‌ها، صنایع‌دستی، هنرهای بومی، سبک زندگی و ظرفیت‌های فرهنگی زنده این شهر است، به‌صورت هدفمند فعال کند تا جایگاه خود را در نقشه گردشگری کشور و جهان حفظ کند.

استاندار اصفهان گردشگری را «ریشه حیات شهر» توصیف کرد و افزود: ما وظیفه داریم این جریان را زنده نگه داریم و ارزش‌هایی را که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، شناسایی و تقویت کنیم؛ چراکه غفلت از این موضوع، به کمرنگ شدن نقش اصفهان در رقابت‌های فرهنگی و گردشگری می‌انجامد.

ضرورت حفظ هویت فرهنگی و پرهیز از کم‌رنگ شدن هنر

جمالی‌نژاد با انتقاد از تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی گفت: توسعه اقتصادی بدون پشتوانه فرهنگی پایدار نخواهد بود و نباید اجازه دهیم فعالیت‌های فرهنگی، هنری و هویتی شهر در حاشیه قرار گیرد یا به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی اصفهان در مواجهه با نوسانات سیاسی و اقتصادی افزود: این شهر دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است که برخی از آن‌ها سال‌ها در قالب پروژه‌های معوق باقی مانده‌اند و اکنون نیازمند عزم جدی و تصمیم‌گیری قاطع برای فعال‌سازی هستند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت وجود اراده و پیگیری مستمر، بسیاری از موانع اجرایی قابل رفع است و می‌توان پروژه‌های فرهنگی و گردشگری را به سرانجام رساند.

میراث ناملموس؛ راه خروج از رکود گردشگری

جمالی‌نژاد با تأکید بر تنوع‌بخشی به جاذبه‌های گردشگری بیان کرد: اتکا صرف به بناهای تاریخی، پویایی مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند و برای عبور از رکود گردشگری باید بر معرفی، احیا و بازتعریف میراث ناملموس تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ میراثی که می‌تواند از صنایع‌دستی و آئین‌های بومی گرفته تا ظرفیت‌های هنری و خلاقانه را در برگیرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی و توسعه تعاملات بین‌المللی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی با محوریت‌های کمتر مورد توجه، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با سلامت، آموزش و سبک زندگی، می‌تواند نقشی مؤثر در معرفی چهره‌ای نو از اصفهان ایفا کند.

استاندار اصفهان در پایان به برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: استان اصفهان در فروردین‌ماه میزبان بخش آسیایی سازمان جهانی گردشگری خواهد بود و در این راستا آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های جامع و اثربخش در این رویداد بین‌المللی وجود دارد؛ فرصتی که می‌تواند میراث ناملموس اصفهان را در سطح منطقه‌ای و جهانی برجسته سازد.

