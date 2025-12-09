سه پرونده مهم در شورای حل اختلاف قاینات با صلح و سازش خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان قاینات با تلاش اعضای شورا، صلح‌یار ویژه اصناف و دبیرخانه مرکزی، موفق شد سه پرونده مهم شامل درخواست نفقه، ملاقات طفل و نزاع دسته‌جمعی میان اهالی دو روستا را به سازش و آشتی ختم کند.

دستاوردی که نشان‌دهنده نقش برجسته شورای حل اختلاف در تحکیم روابط اجتماعی، پاسداشت حقوق خانواده و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است.

در نخستین پرونده، موضوع نفقه با توافق طرفین و رعایت حقوق قانونی و شرعی به نتیجه‌ای مرضی‌الطرفین رسید.

پرونده دوم مربوط به ملاقات طفل بود که با در نظر گرفتن مصلحت کودک و تفاهم والدین، سازش و توافقی پایدار حاصل شد.

پرونده سوم نیز به نزاع دسته‌جمعی میان ۳۵ نفر از اهالی دو روستا اختصاص داشت. اختلافی که بیش از دو سال در دادگستری جریان داشت و حتی به مرحله اجرای حکم رسیده بود. این پرونده با درایت و تلاش اعضای شورا، همکاری طرفین، ارشادات ریاست محترم دادگستری و مسئول دبیرخانه مرکزی شوراها و همراهی شعبه اصناف، به صلح و آشتی انجامید و از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری شد.

این موفقیت ارزشمند بار دیگر جایگاه والای شورای حل اختلاف را در ایجاد همبستگی اجتماعی، پاسداشت حقوق خانواده و تأمین امنیت و آرامش جامعه به نمایش گذاشت.