نزاع دسته جمعی دو طایفه در مراوه تپه ختم به خیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان صبح سه شنبه در خصوص درایت دادیار پرونده ای در مراوه تپه اظهارکرد: دعوای دسته جمعی که در حال تبدیل به یک مشکل امنیتی در یکی از روستاهای مرزی مراوه تپه بود با درایت دادیار پرونده و مشارکت ریش سفیدان منطقه، ختم به خیر شد.

وی گفت: اهالی دو طایفه از یکی از روستاهای مرزی شهرستان مراوه تپه بر سر راه عبوری احشام درگیر شدند که در این درگیری، چند نفر زخمی و ۲۷ نفر از طرفین به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی تفهیم اتهام شدند که بین آن ها جوان ۲۰ ساله تا مرد ۸۰ ساله حضور داشت.

هاشمیان افزود: با گذشت چند ماه از این درگیری، طرفین پرونده بارها در روستا و نقاط مختلف شهرستان با یکدیگر درگیر می شدند و برای اهالی منطقه دردسرساز شده بودند.

وی بیان کرد: با تدبیر دادیار شعبه یک دادسرای شهرستان مراوه تپه که جانشین دادستان منطقه هم است، روز گذشته طرفین پرونده به همراه ریش سفیدان، فرماندار شهرستان و فرمانده سپاه در مسجد روستا دعوت شدند تا مشکل را حل و فصل کنند.

هاشمیان گفت: خوشبختانه طرفین پس از صحبت های جانشین دادستان شهرستان، فرماندار و ریش سفیدان، با هم آشتی کردند و متعهد شدند پس از این جلسه اختلاف ها را کنار بگذارند.

وی بیان کرد: طرفین که اهالی دو طایفه از یک روستا هستند پس از آشتی نماز مغرب را به جماعت و در کنار هم اقامه کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای جلوگیری از ادامه اختلاف و درگیری، با دستور جانشین دادستان، راه عبوری احشام هم تعیین تکلیف شد تا از این پس اهالی روستا برای عبور دام های خود به مشکل برنخورند.

هاشمیان افزود: پرونده این نزاع در مرحله صدور کیفرخواست بود که اگر این اقدام انجام می شد همه ۲۷ نفری که در این نزاع مشارکت داشتند علاوه بر پرداخت دیه باید به زندان هم می رفتند که خوشبختانه با تدبیر دادیار پرونده و مشارکت مسئولان شهرستانی و ریش سفیدان که همیشه در کنار دستگاه قضایی برای حل و فصل خصومت ها حضور دارند، ختم به خیر شد.

وی توضیح داد که بیش از ۵۰ درصد پرونده های ورودی به شعب سازشی شورای حل اختلاف گلستان با سازش طرفین مختومه می شود.