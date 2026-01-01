دادستان بهارستان: کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسیهای میدانی از وضعیت انبارها و بازار مصرف، از نبود هرگونه کمبود در کالاهای اساسی خبر داد و گفت: اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی در بازار بهارستان عرضه میشود.
احمدی با بیان اینکه وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهطور مستمر رصد میشود، اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تهیه کالاهای اساسی در شهرستان بهارستان وجود ندارد و بازار در شرایط عادی قرار دارد.
وی در خصوص برخی گزارشهای مردمی درباره کمبود روغن در تعدادی از فروشگاهها افزود: روغن مورد نیاز از یکی از انبارهای مرکزی مستقر در شهرستان تأمین شده و این موضوع بهزودی بهطور کامل مرتفع خواهد شد.
دادستان بهارستان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی تصریح کرد: نظارتهای میدانی بر بازار تشدید شده و کنترل قیمتها با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
نظر شما