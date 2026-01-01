  1. استانها
  2. تهران
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

دادستان بهارستان: کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

دادستان بهارستان: کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

بهارستان- دادستان شهرستان بهارستان با اشاره به ارزیابی وضعیت انبارها و بازار مصرف اعلام کرد: هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی در بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی‌های میدانی از وضعیت انبارها و بازار مصرف، از نبود هرگونه کمبود در کالاهای اساسی خبر داد و گفت: اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی در بازار بهارستان عرضه می‌شود.

احمدی با بیان اینکه وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌طور مستمر رصد می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تهیه کالاهای اساسی در شهرستان بهارستان وجود ندارد و بازار در شرایط عادی قرار دارد.

وی در خصوص برخی گزارش‌های مردمی درباره کمبود روغن در تعدادی از فروشگاه‌ها افزود: روغن مورد نیاز از یکی از انبارهای مرکزی مستقر در شهرستان تأمین شده و این موضوع به‌زودی به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

دادستان بهارستان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی تصریح کرد: نظارت‌های میدانی بر بازار تشدید شده و کنترل قیمت‌ها با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد خبر 6709784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها