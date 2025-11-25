به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور دو حکم تعزیراتی در پرونده‌های قاچاق تلفن همراه و عرضه خارج از شبکه آرد در شهرستان‌های ری و بهارستان خبر داد.

جودکی در تشریح جزئیات این احکام اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان ری به پرونده قاچاق چهار دستگاه تلفن همراه به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال رسیدگی و پس از بررسی مستندات، اتهام متهم را محرز اعلام کرد.

وی افزود: در رأی صادره، متخلف علاوه بر ضبط کالای قاچاق به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم شد. این پرونده با گزارش پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در ادامه از صدور حکم برای پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۶۸ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش ۶۷۲ میلیون ریال در شهرستان بهارستان خبر داد و گفت: این پرونده در شعبه اول تعزیرات حکومتی بهارستان مورد بررسی قرار گرفت.

جودکی بیان کرد: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را علاوه بر الزام به توزیع آرد در شبکه رسمی به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد، گزارش این تخلف توسط بازرسان اتاق اصناف بهارستان ارائه شده بود.

وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه قاچاق و تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شود، برخورد قاطع خواهد داشت.