آغاز نقدی گوشت مرغ منجمد در کرمانشاه با نرخ ۱۳۴ هزار تومان

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خرید گوشت مرغ منجمد مازاد تولیدی در کرمانشاه به‌صورت نقدی و با نرخ هر کیلوگرم ۱۳۴ هزار تومان آغاز شده و تحویل آن به‌صورت مستقیم درب سردخانه شرکت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور صورت می‌گیرد، افزود: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، مرغداران توانمند، کشتارگاه‌ها و سایر تشکل‌های مرتبط به‌عنوان مباشر در این طرح مشارکت دارند.

قربانی درباره شرایط خرید توضیح داد: گوشت مرغ منجمد شیرینگ‌پک شده در رنج وزنی ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم از تولیدکنندگان دریافت و در سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام تحویل و ذخیره‌سازی خواهد شد.