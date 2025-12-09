  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

آغاز نقدی گوشت مرغ منجمد در کرمانشاه با نرخ ۱۳۴ هزار تومان

کرمانشاه – مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه از آغاز خرید نقدی گوشت مرغ منجمد مازاد تولیدی با قیمت هر کیلوگرم ۱۳۴ هزار تومان در استان خبر داد.

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خرید گوشت مرغ منجمد مازاد تولیدی در کرمانشاه به‌صورت نقدی و با نرخ هر کیلوگرم ۱۳۴ هزار تومان آغاز شده و تحویل آن به‌صورت مستقیم درب سردخانه شرکت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور صورت می‌گیرد، افزود: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، مرغداران توانمند، کشتارگاه‌ها و سایر تشکل‌های مرتبط به‌عنوان مباشر در این طرح مشارکت دارند.

قربانی درباره شرایط خرید توضیح داد: گوشت مرغ منجمد شیرینگ‌پک شده در رنج وزنی ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم از تولیدکنندگان دریافت و در سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام تحویل و ذخیره‌سازی خواهد شد.

