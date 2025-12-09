حمایت ۶ میلیاردی از دانشمندان جوان؛ توجه ویژه به کوانتوم و هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، شادی جمیلی در نشست خبری نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که صبح امروز سهشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد، در مورد حمایت از برگزیدگان جشنواره گفت: حمایت از ایدههای برگزیده در این جشنواره تا رسیدن به مرحله تجاریسازی ادامه دارد. این حمایتها شامل معرفی برگزیدگان به سرمایهگذاران مختلف، ارائه آموزشهای لازم و همراهی تا زمانی است که بتوانند وارد بازار کسبوکار شوند و ایدههای خود را به محصول تبدیل کنند.
وی با اشاره به آمار بالای ایدههای ارسالی گفت: با توجه به موج مهاجرتی که این روزها شاهد آن هستیم، مایه خرسندی است که همچنان جوانان بسیاری با ایدههای نو و توانمند در کشور حضور دارند و برای رشد ایران تلاش میکنند.
حمایت ۵ میلیاردی معاونت علمی و استقبال نهادها
جمیلی از افزایش همکاری نهادهای دولتی با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان خبر داد و گفت: معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری علاوه بر بیش از ۵ میلیارد تومان حمایت مالی عمومی جشنواره، مبلغ یک میلیارد تومان نیز به صورت جداگانه در حوزههای کوانتوم، زیستفناوری و هوش مصنوعی برای حمایت از برگزیدگان تقبل کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده بتوانند با بهرهمندی از حضور خیرین بیشتری که علاقهمند به فعالیت در این حوزه هستند، ظرفیت حمایت بنیاد علم و فناوری جمیلی را گسترش دهند.
جمیلی از آغاز به کار پژوهشکده گروه صنعتی معدنی زرین خبر داد و گفت: تلاش داریم که جوانان دارای ایدههای خوب در حوزههای معدنی و هوشمندسازی را جذب کنیم تا در کنار این گروه فعالیت کنند.
آمار ۶۵۷ ایده از سراسر کشور
رئیس دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با اشاره به آمار ایدههای دریافتی در سال جاری گفت: در مجموع ۶۵۷ ایده در پرتال جشنواره ثبت شد که ۵۳۷ ایده در بخش ایدهپردازان (ایدههای نو) و ۶۴ ایده در بخش کسبوکارها (که باید به سطح MVP رسیده باشند) ثبت شده است. همچنین ۱۰ ایده نیز در بخش بینالملل هستند که از افزایش اعتبار حمایتی برخوردار میشوند. ۵۶ رزومه نیز برای انتخاب حداکثر دو استاد نمونه جوان که گرنت پژوهشی دریافت میکنند، ارسال شده است.
جمیلی، پراکندگی جغرافیایی متقاضیان را یکی از نکات قابل توجه امسال دانست و تأکید کرد: از تمام استانهای کشور ایده دریافت کردهایم و برگزیدگان نیز از استانهای مختلف خواهند بود. همچنین در بخش مقاطع تحصیلی، امسال تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری ایدههای خود را ارسال کردهاند.
وی خاطر نشان کرد: انتخاب نشدن یک فرد به عنوان برگزیده به معنای نامناسب بودن ایده او نیست، بلکه ظرفیت جشنواره محدود است.
رئیس دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با بیان اینکه سازمانهای بینالمللی نیز طی سالهای گذشته با جشنواره در ارتباط بودهاند، گفت: هدف ما این است که ایدههای برتر کشور را به خارج معرفی کنیم تا جوانان ایران بتوانند مدل ارائه ایده و مسیر رشد آن را در سطح منطقه و فراتر دنبال کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که برای افرادی که جزو برگزیدگان قرار نمیگیرند، نیز برنامههایی داشته باشیم تا بتوانند در آینده نزدیک وارد چرخه حمایتهای جشنواره شوند. این حمایتها میتواند مادی یا معنوی باشد و شامل وامهای کمبهره برای ایدهپردازانی که واقعاً به آن نیاز دارند، خواهد بود.
نظر شما