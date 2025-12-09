محیط زیست به جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کمرهای در نشست خبری نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که صبح امروز سهشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در تاریخ ۲۶ آذرماه برگزار میشود. سوابق هشت دوره گذشته نشان میدهد که این جشنواره به بستری پویا برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان تبدیل شده است.
وی با اشاره به افزایش کیفیت ایدههای ارسالی به جشنواره، افزود: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، ایدههای جدید و قوی واصل شده به جشنواره در این دوره، به مراتب نسبت به دورههای پیشین از کیفیت بالاتری برخوردار است. این موضوع مورد تأیید داوران نیز قرار گرفته و نشاندهنده افزایش فعالیتها و تعمیق مشارکت علاقهمندان است.
کمرهای در مورد محورهای برگزاری جشنواره توضیح داد: این جشنواره تخصصی هر سال حوزههای اصلی ریاضیات، کامپیوتر، زمینشناسی و زیستشناسی را پوشش میدهد و امسال محور ویژه محیط زیست نیز به آن اضافه شده است. این رویکرد تأکید دارد که توسعه علم و فناوری در جهان، باید همسو با مسائل حیاتی روز، از جمله حفاظت از محیط زیست انجام گیرد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به فعالیتهای بنیاد علم و فناوری جمیلی گفت: بنیاد جمیلی که حامی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان است، در این مسیر، نقشی خیرخواهانه و حمایتی ایفا میکند. این بنیاد که در زمینههای علوم پایه فعالیت میکند، عملاً وظایفی را که معمولاً بر عهده نهادهای دولتی و آموزشی کشور است، بر دوش گرفته و با هدف توسعه مرزهای دانش و فناوری، در برگزاری این جشنواره نقش محوری دارد.
وی ادامه داد: داوریهای تخصصی انجام شده و ایدههای منتخب نهایی در مراسمی که در تاریخ ۲۶ آذرماه برگزار خواهد شد، معرفی میشوند. فعالیت ایدههای برتر پس از معرفی، متوقف نمیشود؛ بلکه این افراد میتوانند از حمایتهای مادی و پژوهشی بنیاد جمیلی برای توسعه و تجاریسازی ایدههای خود بهرهمند شوند.
رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: خوشبختانه در سالهای گذشته، بسیاری از ایدههای ارائه شده در این جشنواره به محصولات و دستاوردهای جدیدی تبدیل شدهاند و سالانه یک یا دو استاد برجسته در حوزههای مربوطه، حمایتهای لازم را از این محققان جوان انجام میدهند.
معاون آموزشی دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد که با تداوم حمایتها، این جشنواره همچنان نیروی انسانی متخصص و محقق کشور را تقویت کند.
