۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

پژوهش در خوزستان باید نتیجه‌محور و حل‌کننده مشکلات باشد

اهواز – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: تأکید اصلی بر این است که پژوهش‌های استان باید نتیجه‌محور بوده و در حل مسائل خوزستان نقش مستقیم ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین گشایش بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار خوزستان که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری اظهار کرد: خوزستان از دیرباز مهد علم و اندیشه بوده و دانشگاه جندی‌شاپور، کهن‌ترین دانشگاه کشور، در این استان قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده پژوهشی در خوزستان افزود: بسیاری از اختراعات و تألیفات علمی برجسته توسط پژوهشگران دانشگاهی استان انجام شده است و وجود صنایع بزرگ ظرفیت عظیمی برای پیوند صنعت و پژوهش فراهم کرده است.

حاجی‌زاده ادامه داد: برگزاری موفق هفته پژوهش در استان خوزستان نتیجه حمایت استاندار، برگزاری جلسات منظم در استانداری و دانشگاه شهید چمران اهواز و همکاری پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های هفته پژوهش گفت: امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم پزشکی اهواز و دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول برنامه‌های متنوع علمی برگزار می‌شود. بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان با حضور ۲۳ شرکت دولتی، اجرایی و دانش‌بنیان افتتاح شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها در عرصه کاربردی‌سازی تحقیقات فعالیت دارند.

معاون استاندار خوزستان تأکید کرد: شعار اصلی هفته پژوهش امسال «پژوهش نتیجه‌محور» است. پژوهشی ارزشمند خواهد بود که بتواند مشکلی از مشکلات استان را حل کند؛ صرف انجام مطالعات و نگارش پروپوزال بدون دستاورد روشن، کمکی به توسعه استان نخواهد کرد.

وی افزود: در بازدید از نمایشگاه، اختراعات و طرح‌هایی مشاهده شد که در نوع خود منحصر به‌فرد بوده‌اند. پژوهشگران جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در مسیر تبدیل علم به عمل گام بردارند.

حاجی‌زاده در پایان بیان کرد: معاونت منابع انسانی استانداری به‌همراه اداره‌کل برنامه‌ریزی، تحول و پژوهش استانداری، دانشگاه شهید چمران و پارک علم و فناوری استان برای تقویت ارتباط پژوهش با مشکلات واقعی خوزستان برنامه‌ریزی منسجمی انجام داده‌اند تا هفته پژوهش امسال نقطه‌عطفی در جهت توسعه کاربردی علم و فناوری در استان باشد.

    • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام مثلاهمین شهرستان شادگان ازانقلاب تاکنون چه پیشرفتی کرده بدترین آب شرب رودخانه هاخشک باغهاونخیلات خشک شدن زراعت ازبین رفت خدمات شهری زیرصفروهنوزبعداز۴دهه ازانقلاب مطالبه مردم شهراسفالت نه پارک درست وحسابی داریم نه ساماندهی بازارانکارشهرستان نیست دهستانه

