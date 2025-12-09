به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین گشایش بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار خوزستان که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری اظهار کرد: خوزستان از دیرباز مهد علم و اندیشه بوده و دانشگاه جندی‌شاپور، کهن‌ترین دانشگاه کشور، در این استان قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده پژوهشی در خوزستان افزود: بسیاری از اختراعات و تألیفات علمی برجسته توسط پژوهشگران دانشگاهی استان انجام شده است و وجود صنایع بزرگ ظرفیت عظیمی برای پیوند صنعت و پژوهش فراهم کرده است.

حاجی‌زاده ادامه داد: برگزاری موفق هفته پژوهش در استان خوزستان نتیجه حمایت استاندار، برگزاری جلسات منظم در استانداری و دانشگاه شهید چمران اهواز و همکاری پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های هفته پژوهش گفت: امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم پزشکی اهواز و دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول برنامه‌های متنوع علمی برگزار می‌شود. بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان با حضور ۲۳ شرکت دولتی، اجرایی و دانش‌بنیان افتتاح شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها در عرصه کاربردی‌سازی تحقیقات فعالیت دارند.

معاون استاندار خوزستان تأکید کرد: شعار اصلی هفته پژوهش امسال «پژوهش نتیجه‌محور» است. پژوهشی ارزشمند خواهد بود که بتواند مشکلی از مشکلات استان را حل کند؛ صرف انجام مطالعات و نگارش پروپوزال بدون دستاورد روشن، کمکی به توسعه استان نخواهد کرد.

وی افزود: در بازدید از نمایشگاه، اختراعات و طرح‌هایی مشاهده شد که در نوع خود منحصر به‌فرد بوده‌اند. پژوهشگران جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در مسیر تبدیل علم به عمل گام بردارند.

حاجی‌زاده در پایان بیان کرد: معاونت منابع انسانی استانداری به‌همراه اداره‌کل برنامه‌ریزی، تحول و پژوهش استانداری، دانشگاه شهید چمران و پارک علم و فناوری استان برای تقویت ارتباط پژوهش با مشکلات واقعی خوزستان برنامه‌ریزی منسجمی انجام داده‌اند تا هفته پژوهش امسال نقطه‌عطفی در جهت توسعه کاربردی علم و فناوری در استان باشد.