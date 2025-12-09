به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی میرزایی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین گشایش بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: این نمایشگاه با مشارکت نزدیک به ۲۰ مجموعه علمی و اجرایی از جمله دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی برگزار شده و در کنار آن ۴۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان نیز محصولات خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به تغییر محل برگزاری به داخل دانشگاه چمران افزود: هدف از انتقال نمایشگاه به فضای دانشگاهی، ایجاد شور و انگیزه در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است تا ببینند مسیر تحصیل می‌تواند در نهایت به خلق محصول، فناوری و تأسیس شرکت منجر شود.

به گفته وی، «حرکت از ایده تا محصول قابل فروش» جوهره واقعی پژوهش و فناوری است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان تأکید کرد: چنین رویدادهایی باید موجب شکل‌گیری فضای امیدآفرینی علمی و اقتصادی در استان شوند و ثمرات پژوهش را به توسعه واقعی و اشتغال پایدار پیوند دهند.

میرزایی از برنامه امضای تفاهم‌نامه‌های جدید پارک علم و فناوری خبر داد و تصریح کرد: در این نمایشگاه تفاهم‌نامه همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برای راه‌اندازی «کلینیک صنعت» امضا می‌شود؛ همچنین تفاهم‌نامه مشترک با اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان و حوزه ICT به منظور ایجاد «مرکز اقتصاد دیجیتال خوزستان» در دستور کار است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همکاری میان بخش‌های صنعتی، آموزشی و فناورانه استان بتواند زمینه‌ساز اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش بیکاری نخبگان و ارتقای شاخص‌های نوآوری خوزستان در سطح ملی شود.