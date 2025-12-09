سرنگونی ۲۸۰ پهپاد اوکراینی و یک جنگنده سوخو۲۷ به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی روستای اوتسابوفسکی در منطقه دنیپروپتروفسک خبر داد.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک جنگنده سوخو۲۷ ارتش اوکراین از سوی نیروهای روسی سرنگون شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۲۸۰ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه های دفاع هوایی این کشور طی ۲۴ گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.