  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

سرنگونی ۲۸۰ پهپاد اوکراینی و یک جنگنده سوخو۲۷ به دست روسها

سرنگونی ۲۸۰ پهپاد اوکراینی و یک جنگنده سوخو۲۷ به دست روسها

وزارت دفاع روسیه از تسلط نیروهای این کشور بر یک روستای جدید و سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی روستای اوتسابوفسکی در منطقه دنیپروپتروفسک خبر داد.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک جنگنده سوخو۲۷ ارتش اوکراین از سوی نیروهای روسی سرنگون شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۲۸۰ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه های دفاع هوایی این کشور طی ۲۴ گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

کد خبر 6683242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید‌آریایی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 5
      پاسخ
      روسیه‌هدفش‌امنیت‌دفاعی‌کشورش‌درمقابل‌ فتنه‌های‌انگلیس‌وآمریکا‌که‌میخواهند‌با‌محاصره‌ ناتو‌در‌دورتادور‌روسیه‌ایجادکنند‌وزلنسکی‌درجهت‌ اهداف‌انگلیس‌وروسیه‌حرکت‌می‌کند.وروسیه‌کاملا‌به‌موضوع‌واقف‌هست،واین‌۲کشورغربی‌اصلا‌ امنیت‌اکراین‌وتلفات‌انسانی‌دراکراین‌برایشان‌ اهمیت‌ندارد.اولویت‌آنها‌تضعیف‌روسیه‌هست،تا مادامیکه‌زلنسکی‌درمسندقدرت‌اکراین‌هست‌مردم‌ اکراین‌مجبورندتاوان‌مزدوری‌زلنسکی‌رابدهند.‌ اکراین‌‌که‌قسمت‌شرقی‌آن‌روستبار‌هستند‌قبل‌ازجنگ‌مورد‌آزار‌واذیت‌دولت‌زلنسکی‌قرار‌میگرفت‌واین‌ جنگ‌اتفاق‌نمی‌افتاد
    • محمود IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 7
      پاسخ
      مرحبا بزنید این دوستان شیطان بزرگ را خیلی پررو شده اند باید بزنید تا زلکسی به شیطان بزرگ تکیه نکن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها