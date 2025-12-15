  1. بین الملل
تسلط روسها بر مناطق جدید؛ ۵۴۵ پهپاد اوکراینی منهدم شد

منابع روسی از پیشروی های جدید نیروهای این کشور در جبهه های جنگ با اوکراین و تسلط بر مناطق جدید و سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از آزاد سازی یک شهرک دیگر در منطقه دنیپروپتروفسک خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روستای پسچانویه در منطقه دنیپروپتروفسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

همچنین وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تأسیسات زیرساختی حمل و نقل مرتبط با تحویل سلاح‌های غربی به اوکراین خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۵۴۵ پهپاد اوکراینی و کشته شدن شمار دیگری از نیروهای اوکراینی به دست روسها خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه به تسلط نیروهای این کشور بر مراکز راهبردی اشاره کرد.

