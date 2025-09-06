انهدام ۱۶۱ پهپاد و شهپاد اوکراینی به دست ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از حمله پهپادی اوکراین به یک خودرو در استان بلگورود خبر دادند اما جزئیات بیشتری منتشر نکردند.

همزمان وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای این کشور در جبهه های جنگ طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۴۰ نظامی اوکراینی را از پا درآورده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ناوگان دریای سیاه ارتش روسیه نیز یک شهپاد نیروهای کی یف را هدف قرار داد و منهدم کرد. سامانه های دفاع هوایی ارتش روسیه نیز ۱۶۰ پهپاد اوکراینی را طی ۲۴ ساعت گذشته منهدم کردند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.