به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و همزمان با آغاز هفته پژوهش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
این مراسم که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، جمعی از مدیران اجرایی، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی همراه بود، نقش پژوهشهای کاربردی و نوآوریهای علمی در توسعه منطقه مورد تأکید قرار گرفت.
آیت الله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت پیوند دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، بر ضرورت حمایت از ایدههای نو، تجاریسازی دستاوردهای علمی و فراهمکردن زیرساختهای لازم برای رشد شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
در ادامه، از پژوهشگران برجسته، کارآفرینان موفق و فعالان اقتصادی که در مسیر توسعه علمی و اقتصادی استان نقش مؤثر داشتهاند، با اهدا لوح و تندیس تقدیر شد.
