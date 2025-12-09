به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک پیشاپیش ولادت حضرت فاطمهزهرا (س) و روز زن اظهار کرد: آذرماه برای مردم گرگان ماهی سرشار از خاطرات تلخ و شیرین است؛ ماهی که با هفته بسیج، واقعه ۵ آذر ۵۷ و امسال با ولادت حضرت زهرا (س) و صدمین سال تأسیس بلدیه شهر همزمان شده است.
وی افزود: شهرداری گرگان در دوره جدید مدیریت شهری تلاش کرده علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، در حوزه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز حضوری جدی و مؤثر داشته باشد. پیادهروی همگانی امسال یکی از رویدادهایی است که با همراهی همه دستگاهها به شکلی منسجم در حال تدارک است.
طاهری با اشاره به همکاری نزدیک سپاه، فرمانداری، شورای شهر، نماینده گرگان در مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی ادامه داد: از ابتدای برنامهریزی، همه مجموعهها پای کار آمدند. این مراسم تنها یک برنامه شهری نیست؛ بلکه یک حرکت استانی است و رسانهها نیز نقش بسیار مهمی در اطلاعرسانی آن دارند.
شهردار گرگان با تشریح جوایز پیشبینیشده این رویداد گفت: برای ایجاد انگیزه حضور، تنوع جوایز را به گونهای در نظر گرفتیم که همه اقشار با هر سن و سابقهای بتوانند شرکت کنند. ۱۰۰ دوچرخه، هدایا ویژه دانشآموزان، اسکوتر، موتور، ویلچر، کمکهزینه سفرهای زیارتی و از همه مهمتر یک دستگاه خودرو کوییک ویژه بانوان از جمله جوایز اصلی این مراسم است. همچنین با توجه به ظرفیت کشاورزی استان، جایزه تراکتور نیز در نظر گرفته شده است.
وی حضور پرشور مردم را عامل اصلی موفقیت این برنامه دانست و افزود: امیدواریم شرایط جوی مساعد باشد، اما حتی در صورت بارش عادی، تلاش میکنیم برنامه اجرا شود. هدف ما برگزاری یک جشن بزرگ مردمی در شأن ولادت حضرت فاطمهزهرا (س) و شهر گرگان است.
طاهری ابراز امیدواری کرد و گفت: با مشارکت گسترده مردم، این رویداد به یکی از ماندگارترین برنامههای فرهنگی اجتماعی سالهای اخیر گرگان تبدیل شود.
نظر شما