مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه: مقابله با کشتار غیرمجاز اولویت ماست

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامپزشکی به‌عنوان حلقه اتصال سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست، نقشی محوری در حفظ سرمایه دامی و صیانت از سلامت عمومی جامعه ایفا می‌کند و هرگونه خلل در این زنجیره می‌تواند تبعات مستقیم برای امنیت غذایی مردم داشته باشد.

وی افزود: در حوزه حفظ سرمایه دامی، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون فراگیر از مهم‌ترین اقدامات دامپزشکی است و اکیپ‌های عملیاتی این اداره‌کل با حضور مستمر در روستاها و مناطق عشایری، نسبت به واکسیناسیون رایگان دام‌ها اقدام می‌کنند تا از بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار جلوگیری شود.

سمیعیان با اشاره به برنامه‌های جاری تصریح کرد: در حال حاضر فاز دوم واکسیناسیون بیماری تب برفکی به‌صورت رایگان برای دام‌های روستایی و عشایری در سراسر استان در حال اجراست و تیم‌های دامپزشکی به‌صورت میدانی و مستمر در حال خدمت‌رسانی به دامداران هستند تا پوشش ایمنی دام‌ها به سطح مطلوب برسد.

وی در ادامه نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی را از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی دانست و بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی استان، پدیده کشتار غیرمجاز دام است که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی گسترده‌ای به همراه دارد و می‌تواند چرخه توزیع گوشت سالم را با اخلال مواجه کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کشتار غیرمجاز صرفاً یک تخلف بهداشتی نیست، بلکه ابعاد مختلفی از جمله ورود غیرقانونی دام به شهر، فعالیت مراکز فاقد مجوز، تهدید بهداشت محیط و عرضه گوشت ناسالم را در بر می‌گیرد و مقابله مؤثر با آن نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی است.

سمیعیان افزود: اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی به‌صورت مستمر با این تخلفات برخورد کرده و نسبت به جمع‌آوری لاشه‌های غیرمجاز و تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، اما در برخی موارد نبود احکام بازدارنده کافی موجب تکرار تخلف می‌شود و ضرورت بازنگری در برخوردهای قانونی را دوچندان می‌کند.

وی با هشدار نسبت به مخاطرات مصرف گوشت‌های حاصل از کشتار غیرمجاز اظهار داشت: برخی از بیماری‌های ناشی از مصرف گوشت ناسالم ممکن است بلافاصله بروز نکنند و عوارض آن‌ها ماه‌ها یا حتی یک سال بعد در بدن انسان ظاهر شود، در حالی که هزینه‌های درمانی و آسیب‌های جسمی و روانی آن بسیار فراتر از صرفه‌جویی ظاهری در خرید گوشت ارزان است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تأکید کرد: از شهروندان انتظار می‌رود با خودداری از خرید گوشت‌های فاقد مهر دامپزشکی، نقش مؤثری در قطع زنجیره عرضه و تقاضای کشتار غیرمجاز ایفا کنند و با انتخاب آگاهانه، سلامت خانواده خود را در اولویت قرار دهند.

سمیعیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام پرداخت و گفت: بسیاری از بیماری‌های نوپدید انسانی منشأ دامی دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بیماری تب مالت اشاره کرد؛ بیماری‌ای که به هزارچهره معروف بوده و درمان آن بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و در صورت بی‌توجهی می‌تواند سلامت فرد را برای مدت طولانی تحت تأثیر قرار دهد.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۱۵ هزار رأس دام سبک و ۸۴ هزار رأس دام سنگین در استان علیه بیماری تب مالت واکسینه شده‌اند که این اقدام نقش بسزایی در کاهش بروز بیماری در جمعیت انسانی دارد و به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری پیشگیرانه در حوزه سلامت عمومی محسوب می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: علاوه بر واکسیناسیون، دامداری‌های صنعتی استان نیز به‌صورت منظم تحت پایش و آزمایش‌های دوره‌ای قرار دارند و شیر تولیدی این واحدها از نظر بهداشتی به‌طور کامل کنترل می‌شود تا فرآورده‌های لبنی سالم به دست مصرف‌کنندگان برسد.

سمیعیان در پایان تصریح کرد: دامپزشکی به‌تنهایی قادر به مقابله کامل با تخلفات گسترده‌ای مانند کشتار غیرمجاز نیست و تحقق سلامت پایدار جامعه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تدوین و اجرای قوانین بازدارنده و مشارکت آگاهانه مردم است تا امنیت غذایی استان به‌صورت مستمر و پایدار تضمین شود.