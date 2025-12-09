به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در مراسمی که با حضور معاونان و مدیران کل ادارات حوزه‌های علمیه خواهران در سالن همایش شهید سلیمانی این مرکز برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سعید مهدوی‌وفا سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران در دوره سرپرستی خود، در حکمی سید مسعود قانع را به عنوان رئیس این مرکز منصوب کرد.

سیدمسعود قانع پیش از این حکم، سابقه فعالیت در شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران را در کارنامه داشته است.

متن حکم مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در پی انتصاب رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران به این شرح است:

«برادر گرامی؛ جناب آقای قانع، سلام علیکم

بدین وسیله جنابعالی را که بحمدالله از توانمندی علمی، تعهد اخلاقی و تجربه سازمانی برخوردار هستید، به سمت رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور منصوب می‌نمایم.

مرکز برنامه‌ریزی و نظارت نقشی تعیین کننده در ترسیم نقشه راه، دستیابی به اهداف و حرکت حوزه‌های علمیه خواهران، منطبق با سیاست‌های مصوب برعهده دارد.

برنامه‌ریزی منعطف راهبردی ذیل سیاست‌های ابلاغی شورا و مبتنی بر مطالعات راهبردی عمیق در کنار رصد، پایش و تحلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و روندهای آموزشی - تربیتی پیش‌نیاز دستیابی به اهداف بلند حوزه‌های علمیه خواهران است.

اهتمام به متناسب‌سازی، به‌روزرسانی ساختار و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی با هدف تسهیل، تسریع و افزایش تمرکز و دقت در اجرای برنامه‌ها، در کنار توجه به کارگشایی و سرعت بخشی در عملیات بودجه‌ریزی، طراحی و استقرار ساز و کار نظارت کارآمد اهم انتظارات از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت در دوره پیش‌رو به شمار می‌رود.

لازم می‌دانم از تلاش‌های جناب آقای خالقی در زمان ریاست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت و سایر بزرگواران به‌ویژه جناب آقای حسینی‌نژاد و جناب آقای حجت‌الاسلام مهدوی‌وفا تشکر و قدردانی نمایم.

از خداوند متعال موفقیت جنابعالی را ذیل عنایات امام عصر (عجل الله) در انجام این مسئولیت خطیر مسئلت دارم.»