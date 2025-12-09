کشف تخلفات ۱۷ میلیارد تومانی در بازار استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طحان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل صمت استان سمنان از انجام ۱۲ هزار و ۱۸۵ مورد بازرسی طی هفت ماه سال جاری در استان خبر داد و ادامه داد: این نظارت و بازرسی از تمامی واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی استان انجام گرفته است.

وی به انجام این نظارت و بازرسی در قالب گشت مشترک با سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: ماحصل این نظارت و بازرسی کشف دو هزار و ۲۲۴ مورد تخلف صنفی در استان بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و ارائه فاکتور، فروش و نگهداری کالای قاچاق را از عمده تخلفات این واحدهای صنفی اعلام کرده است.

طحان ارزش ریالی این پرونده‌های قاچاق را ۱۷۴ میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال برشمرد و گفت: این واحدهای متخلف برای صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شدند.

وی تاکید کرد: شماره ۱۲۴ سازمان صمت آماده دریافت گزارش‌های مردمی و رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات صنفی در استان سمنان است.