۱۲۴۸ پرونده تخلف صنفی در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان ظهر سه شنبه در گشت مشترک از بازار سمنان با بیان اینکه طی پنج ماهه سال جاری هشت هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام گرفت، ابراز داشت: هدف از این اقدام رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه بر همه مراکز و واحدهای تجاری و اقتصادی استان سمنان نظارت می‌شود، افزود: ماحصل این بازرسی‌ها کشف یک هزار و ۳۸۹ مورد تخلف در واحدهای صنفی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد برای یک هزار و ۲۴۸ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شده است، ابراز داشت: مابقی واحدها اخطاریه‌های کتبی دریافت کردند.

طحان با بیان اینکه این گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف انجام گرفته است، تصریح کرد: گران فروشی در صدر پرونده‌های تخلف صنفی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها نظارت‌ها مستمر ادامه دار است، افزود: ارزش پرونده‌های تخلف ۱۴۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال بود که برای صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.