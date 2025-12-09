به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی همزمان با هفته افراد دارای معلولیت و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن اظهار کرد: ویژهبرنامه «نغمههای امید» به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ و ادارهکل سلامت شهرداری تهران، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۹:۴۰ تا ۱۲ در تالار وحدت برگزار میشود و میزبان خانوادههای دارای افراد دارای معلولیت از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهد بود.
وی افزود: در این مراسم، ۲۰۰ نفر از بانوان شاغل در شهرداری منطقه ۱۱ نیز حضور خواهند داشت و در راستای ارج نهادن به جایگاه زن و روز مادر و نقش مؤثر بانوان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، از آنان تجلیل بهعمل میآید.
شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه این برنامه با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و فرهنگی طراحی شده است، گفت: اجرای علیرضا زندوکیلی در ویژهبرنامه «نغمههای امید» برای توانیابان و بانوان تدارک دیده شده و این خواننده شناختهشده موسیقی ایرانی با آثاری هویتمحور، ملی و اجتماعی، فضایی امیدآفرین و متناسب با حالوهوای این مناسبت فرهنگی ایجاد خواهد کرد.
قمی خاطرنشان کرد: ویژهبرنامه «نغمههای امید» با محوریت خانواده، تکریم مادران و بانوان و تقویت نگاه اجتماعی نسبت به توانیابان، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی در شهر خواهد بود.
