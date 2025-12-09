پورحضرت: نقش سد منجیل در تأمین آب کشاورزی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از سد منجیل به مناسبت روز سد اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی، نگهداری و بهرهبرداری بهینه از سدها و تأسیسات آبی از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید بهطور مستمر به بهبود وضعیت این سازهها توجه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سد منجیل که در استان گیلان و بر روی رودخانه سپیدرود احداث شده، یکی از مهمترین سدهای کشور در حوزه تولید انرژی برقآبی محسوب میشود.
به گفته فرماندار رودبار سد منجیل تنها یک سازه بتنی نیست، بلکه شاهرگ حیاتی توسعه و زندگی در این منطقه محسوب میشود. ما باید با تمام توان از این سرمایه ملی حفاظت کنیم و با برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای نوین، بهرهوری آن را در بخشهای کشاورزی، انرژی و شرب به حداکثر برسانیم.
وی تصریح کرد: امروز با چالش تغییر اقلیم و کاهش نزولات آبی روبرو هستیم و این موضوع، مسئولیت ما را در قبال حفظ، نگهداری و بهینهسازی چنین سازههای استراتژیکی صدچندان میکند.
بر اساس این گزارش، سد منجیل سالانه قادر به تولید (درج عدد دقیق) مگاوات برق است که نقش مهمی در پایداری شبکه انرژی منطقه ایفا میکند.
