سه گام اساسی معاونت جدید علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد برای تحول

سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین نشست خود با مدیران و کارکنان این معاونت، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های راهبردی را تبیین و بر فعالیت مجموعه حول سه محور تحول در حوزه علوم انسانی و هنر با بازنگری در سرفصل‌ها و متون درسی طبق نقشه جامع علمی کشور، راه‌اندازی کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی، تقویت کرسی‌های ترویجی و همایش‌های‌ ملی مسئله‌محور و گسترش و ارتقای فصلنامه‌ها و نشریات دانشگاهی تأکید کرد.

هاشمی با تأکید بر هدفگذاری، رسالت‌محوری و اخلاق‌مداری در پیگیری امور حوزه معاونت علوم انسانی و هنر از سوی کارکنان افزود: همکاران باید نگاه راهبردی را در فعالیت‌ها و مأموریت‌های محوله مد نظر قرار دهند تا با پیگیری مستمر و هدفمند امور، اهداف برنامه‌ریزی شده تحقق پیدا کند.

هاشمی با توجه به گستره دانشگاهیان در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بر شبکه‌سازی استادان حوزه علوم انسانی و هنر تأکید کرد و گفت: شبکه عظیم سرمایه انسانی متخصص حوزه علوم انسانی و هنر باید بتوانند برنامه‌های پیش‌بینی شده دانشگاه و انتظارات نایب امام زمان (عج) را جامه عمل بپوشانند.

سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به انسجام‌بخشی تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی اشاره کرد و افزود: با برگزاری جشنواره و رویدادهای علمی در حوزه علوم انسانی و هنر، می‌توانیم تولیدات علمی ازجمله پژوهش‌ها، کتب و مقالات را طبق نقشه راه علمی کشور هدایت و ظرفیت عظیم تولید علمی دانشگاه آزاد اسلامی را یکپارچه کنیم.

هاشمی موضوع کرسی‌های نظریه‌پردازی را دارای اهمیت ویژه دانست و تأکید کرد: در حوزه علوم انسانی با توجه به توانمندی استادان و دانشجویان، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد- که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در علوم انسانی و هنر باشد- باید با جدیت دنبال شود و استادان به میدان بیایند.

سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، گسترش و ارتقای فصلنامه‌ها و نشریات دانشگاهی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: رسالت ما در سازمان مرکزی دانشگاه این است که در حوزه علوم انسانی گسترش و ارتقای فصلنامه‌ها را دنبال، پیگیری و مؤلفه‌های انگیزشی ایجاد کنیم؛ چراکه با ظرفیت موجود در واحدهای دانشگاهی، علوم انسانی هم می‌تواند مانند سایر حوزه‌ها از ظرفیت سرآمدان علمی بهره ببرند؛ بنابراین باید با ایجاد سازوکارهای لازم، چالش‌های موجود پیش روی معاونت علوم انسانی و هنر را با تکیه بر تجربه کارکنان رفع کنیم و در آینده به منظور رسیدن به موفقیت‌ها، تجربه‌نگاری هم داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، دکتر بهرام عابدی مدیرکل آموزش و برنامه‌ریزی و دکتر هادی ابوالفتحی مدیرکل پژوهش و اجرایی معاونت هم در این نشست، گزارشی از حوزه‌های مختلف زیرمجموعه خود ارائه و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کردند.