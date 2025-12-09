به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب زراعتکیش رئیس دانشگاه آزاد تهران غرب در حاشیه همایش ملی خدمات گردشگری سلامت، دو هدف محوری همایشهای علمی را تبادل نظر اندیشمندان، اساتید و دانشجویان بر مسائل تخصصی و ارائه مقالات راهگشا برای چالشهای جامعه برشمرد. وی تأکید کرد مقالات این همایش میتواند به شهرداریها، حوزه بهداشت، زیرساختهای گردشگری و تسهیل قوانین ورود گردشگران کمک کند تا سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به گردشگری اختصاص یابد و اشتغال افزایش یابد.
زراعتکیش با اشاره به قطب بودن رشته گردشگری دانشگاه آزاد در تهران و کشور، خاطرنشان کرد بسیاری از مدیران وزارت گردشگری و فعالان میدانی فارغالتحصیل این دانشگاه هستند. وی گردشگری سلامت را فرصتی برای ارزآوری، جلوگیری از نوسانات ارزی و تبدیل ایران به قطب منطقهای با خدمات ارزانتر و تکنولوژی پیشرفته توصیف کرد.
وی در این همایش تأکید کرد واحد تهران غرب با ظرفیت بالای ۳۰ هزار دانشجو، مأموریت اصلی خود را بر تصدیگری تحقیقات، فناوری و نوآوری متمرکز کرده و گردشگری خلاق را مسیری کلیدی برای خلق ثروت و خدمات نو میداند. وی گردشگری را فراتر از صنعت خدماتی، پلتفرمی ارزشآفرین مبتنی بر فرهنگ، تجربه و نوآوری توصیف کرد که دانشگاه میتواند با ورود به آن، شرکتهای نوپا و کسبوکارهای پایدار ایجاد کند.
زراعتکیش صنایع خلاق مانند گیم، انیمیشن و صنایع دستی را به عنوان فناوریهای نرم تابآور معرفی کرد و پیشنهاد برگزاری رویدادهای تیمسازی مانند استارتآپ ویکندهای گردشگری را داد تا دانشجویان ایدههای خود را در مرکز رشد مستقر و به شرکتهای حقوقی تبدیل کنند. وی به رشد صنایع تفریحی مبتنی بر VR اشاره کرد و ظرفیت تیمسازی بینرشتهای با رشتههایی چون معماری، گردشگری، مدیریت و اقتصاد را برجسته ساخت.
رئیس دانشگاه اعلام کرد بهزودی کلینیک دندانپزشکی به کلینیک روانشناسی اضافه میشود و مقدمات افزودن رشتههای پزشکی فراهم شده است. تهران غرب در حال تبدیل به دانشگاهی قدرتمند از نظر کمی و کیفی در سطح ملی و بینالمللی است.
در پاسخ به برنامههای آینده، وی از برگزاری موفق برنامههای روز دانشجو با حضور مهمانان خارجی خبر داد و اعلام کرد: برنامههای فرهنگی، هماندیشیها و نشستها در واحد تهران غرب در تمام طول سال ادامه دارد؛ هفته پژوهش نیز با رویدادهای ملی پیشبینی شده است. این فعالیتها زمینهساز ارزشآفرینی برای دانشگاه و صنعت گردشگری سلامت است.
