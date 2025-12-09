  1. دانشگاه و فناوری
رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب از برنامه‌ریزی برای تقویت صنایع خلاق، توسعه گردشگری مبتنی بر تجربه، تیم‌سازی استارت‌آپی و راه‌اندازی کلینیک دندانپزشکی در این واحد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب زراعت‌کیش رئیس دانشگاه آزاد تهران غرب در حاشیه همایش ملی خدمات گردشگری سلامت، دو هدف محوری همایش‌های علمی را تبادل نظر اندیشمندان، اساتید و دانشجویان بر مسائل تخصصی و ارائه مقالات راهگشا برای چالش‌های جامعه برشمرد. وی تأکید کرد مقالات این همایش می‌تواند به شهرداری‌ها، حوزه بهداشت، زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل قوانین ورود گردشگران کمک کند تا سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به گردشگری اختصاص یابد و اشتغال افزایش یابد.

زراعت‌کیش با اشاره به قطب بودن رشته گردشگری دانشگاه آزاد در تهران و کشور، خاطرنشان کرد بسیاری از مدیران وزارت گردشگری و فعالان میدانی فارغ‌التحصیل این دانشگاه هستند. وی گردشگری سلامت را فرصتی برای ارزآوری، جلوگیری از نوسانات ارزی و تبدیل ایران به قطب منطقه‌ای با خدمات ارزان‌تر و تکنولوژی پیشرفته توصیف کرد.

وی در این همایش تأکید کرد واحد تهران غرب با ظرفیت بالای ۳۰ هزار دانشجو، مأموریت اصلی خود را بر تصدی‌گری تحقیقات، فناوری و نوآوری متمرکز کرده و گردشگری خلاق را مسیری کلیدی برای خلق ثروت و خدمات نو می‌داند. وی گردشگری را فراتر از صنعت خدماتی، پلتفرمی ارزش‌آفرین مبتنی بر فرهنگ، تجربه و نوآوری توصیف کرد که دانشگاه می‌تواند با ورود به آن، شرکت‌های نوپا و کسب‌وکارهای پایدار ایجاد کند.

زراعت‌کیش صنایع خلاق مانند گیم، انیمیشن و صنایع دستی را به عنوان فناوری‌های نرم تاب‌آور معرفی کرد و پیشنهاد برگزاری رویدادهای تیم‌سازی مانند استارت‌آپ ویکندهای گردشگری را داد تا دانشجویان ایده‌های خود را در مرکز رشد مستقر و به شرکت‌های حقوقی تبدیل کنند. وی به رشد صنایع تفریحی مبتنی بر VR اشاره کرد و ظرفیت تیم‌سازی بین‌رشته‌ای با رشته‌هایی چون معماری، گردشگری، مدیریت و اقتصاد را برجسته ساخت.

رئیس دانشگاه اعلام کرد به‌زودی کلینیک دندان‌پزشکی به کلینیک روان‌شناسی اضافه می‌شود و مقدمات افزودن رشته‌های پزشکی فراهم شده است. تهران غرب در حال تبدیل به دانشگاهی قدرتمند از نظر کمی و کیفی در سطح ملی و بین‌المللی است.

در پاسخ به برنامه‌های آینده، وی از برگزاری موفق برنامه‌های روز دانشجو با حضور مهمانان خارجی خبر داد و اعلام کرد: برنامه‌های فرهنگی، هم‌اندیشی‌ها و نشست‌ها در واحد تهران غرب در تمام طول سال ادامه دارد؛ هفته پژوهش نیز با رویدادهای ملی پیش‌بینی شده است. این فعالیت‌ها زمینه‌ساز ارزش‌آفرینی برای دانشگاه و صنعت گردشگری سلامت است.

