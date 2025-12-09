به گزارش خبرگزاری مهر- گروه سیاست؛ یادداشت مهمان: علی مرادزاده دبیرکل حزب جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی، در یادداشتی به راه کارهای لازم برای مقابله با دشمنان پرداخته است و تاکید دارد که هویتی ملی و هویت دینی و انقلابی تنها راه برون‌رفت از مشکلات و رسیدن به قله اقتدار و عزت می‌باشد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

استقلال فکری و فرهنگی می‌تواند کشور را در سایر ابعاد به استقلال کامل رهنمون گردد و وابستگی و سرسپردگی به بیگانه منجر به ذلت همه‌جانبه خواهد شد. زیست عفیفانه و پوشش مناسب گویای شخصیت مطلوب زنان است و دشمن امروز با شکست در جنگ سخت و نیمه سخت و حتی نرم به برهنگی و بی‌حجابی دل بسته است و از طریق نفوذ و عناصر مرعوب اهداف خود را تعقیب می‌کند، هویتی ملی و هویت دینی و انقلابی تنها راه برون‌رفت از مشکلات و رسیدن به قله اقتدار و عزت می‌باشد.

قناعت و اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید ملی تنها راه‌حل مسائل و مشکلات کشور است، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را باید با تدبیر بومی حل کرد، مهار قیمت‌ها و کمک به بهبود معیشت و سفره مردم وظیفه مسئولان هست و نخبگان باید آن را مطالبه کنند، تحول و مدیریت مسئولانه نظام بانکی، نظام پولی و مالی، گمرکات، نظام اداری، نظام سلامت و بیمه و افزایش کارآمدی نیاز اصلی امروز و فردای کور است که باید با هم‌افزایی و جهاد همه‌جانبه تحقق پیدا کند، امروز گرانی، تورم، رشوه، پارتی‌بازی، قاچاق، احتکار و میدان‌داری مافیاهای اقتصادی مردم را رنج می‌دهد و با همت متعهدانه و تلاش دلسوزانه به راحتی قابل مدیریت هستند. استقلال همه جانبه و اصول عزت و حکمت و مصلحت می‌تواندمنافع ملی و امنیت پایدار ایجاد کند و دشمنان را وادار کند حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند.

محرومیت‌زدایی سرلوحه احزاب اسلام‌گرا هست، رسیدگی به وضعیت آحاد مردم با اولویت محرمان و کوخ‌نشینان که سرمایه اصلی نظام اسلامی برای روزهای سخت هستند وظیفه تعطیل ناپذیر مسئولان و نخبگان و احزاب سیاسی است، تحکیم اتحاد اسلامی و تقریب مذاهب و گفتگوی سازنده راهبرد شکل‌گیری تمدن اسلامی به شمار می‌رود و هرگونه اختلاف افکنی توطئه دشمن و فتنه بدخواهان قلمداد می‌شود. تقویت غیرت ملی، مقابله با جنگ نرم و جنگ ترکیبی دشمنان و تقویت کانون خانواده اولویت جدی کشور محسوب می‌شود. حمایت از بسیج و تقویت روحیه و تفکر و رفتار بسیجی دستمایه دلسوزان کشور در شرایط مختلف خواهد بود. بر این اساس سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما را از بیگانه متمایز خواهد کرد و می‌تواند الگوی عینی مسلمانان و مستضعفان قرار گیرد.

علی مرادزاده

دبیرکل حزب جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی