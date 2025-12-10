مهاجرانی: توسعه پایدار بدون مشارکت زنان ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس بین‌المللی «نقش زنان در جامعه مدرن» که به میزبانی دولت ترکمنستان برگزار شد، به نمایندگی از کشورمان سخنرانی کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حسن میزبانی ترکمنستان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش زنان را یکی از پایه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌داند؛ نگاهی که ریشه در پیشینه فرهنگی ایران و درک اسلام از کرامت انسانی و برابری زن و مرد دارد.

مهاجرانی با اشاره به جایگاه تاریخی زنان در تمدن ایرانی و نقش آنان در تحولات معاصر، تأکید کرد: مشارکت زنان در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. او به حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها، نقش آنان در مدیریت بخش‌های مختلف حاکمیتی و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در اقتصاد کشور اشاره کرد و این روند را بیانگر ظرفیت قابل توجه زنان ایرانی برای مشارکت اثربخش در فرآیند توسعه دانست.

سخنگوی دولت سپس به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان پرداخت و توضیح داد: توسعه فرصت‌های آموزشی، تقویت سازوکارهای قانونی و ارتقای حضور اجتماعی و سیاسی زنان از اولویت‌های مهم دولت به شمار می‌رود. این سیاست‌ها با هدف فراهم‌سازی شرایطی اجرا می‌شود که زنان بتوانند سهم واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی ایفا کنند.

مهاجرانی در پایان، با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه توانمندسازی زنان، اعلام کرد: ایران آمادگی دارد تجربه‌ها و دستاوردهای خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد و در پروژه‌های مشترک مشارکت کند. توسعه پایدار بدون حضور فعال زنان در سطح منطقه‌ای و جهانی به دست نخواهد آمد و همکاری میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت جمعی و متوازن باشد.