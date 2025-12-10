سیدمجتبی محفوظی نماینده ادوار مجلس و عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه ۱۸۰ اقتصادان و استاد دانشگاه برای حذف بودجه فرهنگی برخی نهادها و سازمان‌ها با بیان یک ضرب المثل، اظهار کرد: مورچه چیست که کله‌پاچه آنچه باشد؟ بودجه فرهنگی مگر چقدر است که بخواهند آن را حذف کنند یا تقلیل دهند. از سویی به‌درستی یکی از دلایل فقر فرهنگی، از عوامل قهقرای فرهنگی کشور همین بودجه اندک امور فرهنگی است، هرچند عوامل دیگری نیز وجود دارد. البته همه چیز در فرهنگ به بودجه خلاصه نمی‌شود، اما بودجه نیز بسیار مهم است، زیرا بدون منابع مالی هیچ کاری به نتیجه نمی‌رسد و برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و سایر اقدامات نیاز به اعتبارات کافی وجود دارد.

اساس همه امور فرهنگی است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متأسفانه پایین‌ترین ردیف بودجه در برنامه‌های سالانه مربوط به حوزه فرهنگ است و سال‌های متمادی به فرهنگ کشور و به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی اجحاف شده و نتیجه آن وضعیت امروز ماست. بسیاری از افراد فرهنگ را یا کم‌اهمیت می‌دانند یا اصلاً نمی‌بینند، در حالی‌که اساس همه امور فرهنگی است؛ آن هم در کشوری مانند ایران با این همه تمدن، ریشه و پیشینه.

وی ادامه داد: ایران از اصیل‌ترین و متمدن‌ترین کشورهای جهان است و خداوند نعمت اسلام را نیز به ما عطا کرده و این امر موجب شده فرهنگ اصیل ایرانی با فرهنگ اصیل اسلامی درآمیزد و فرهنگ ناب و برجسته‌ای شکل بگیرد که همان فرهنگ امروز ایران است، اما متأسفانه این فرهنگ در سال‌های اخیر دستخوش هجوم‌های فرهنگی و شبیخون فرهنگی و آن‌چه ناتوی فرهنگی نامیده شد گردیده و مسئولان امر نیز غفلت داشته‌اند.

عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: من حتی در دوره‌ای که خود عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بودم، همیشه نگاه انتقادی داشتم؛ گرچه فعالیت آن دوره نسبت به برخی دوره‌ها بهتر بود اما همچنان نواقص وجود داشت و اکنون نیز متأسفانه نتیجه همان عملکردها را می‌بینیم. اگر همان زمان یا پیش از آن به فکر فرهنگ بودیم، امروز با این وضعیت مواجه نبودیم. آیا فرهنگ و پوشش و وضعی که در خیابان‌ها، بازار و جامعه مشاهده می‌شود، فرهنگ ایرانی اسلامی است؟ حتی اگر اسلام را کنار بگذاریم، ایرانیان پیش از اسلام نیز چنین سبک پوششی نداشتند و اکنون وضع موجود نه اسلامی است و نه ایرانی. البته فرهنگ فراتر از مقولات عفاف و حجاب است؛ حال همان طور که در آغاز سخن هم گفتم که بودجه قطعاً لازم است؛ هیچ فعالیتی بدون بودجه ممکن نیست. بنابراین بنده به‌شدت مخالف حذف یا کاهش بودجه‌های فرهنگی هستم و اگر افزوده شود، قطعاً موافقم.

ضرورت وجود یک ستاد فرماندهی واحد در حوزه مسائل فرهنگی

نماینده سابق مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: در عین حال نسبت به عملکرد برخی سازمان‌های فرهنگی نیز نقدهای جدی دارم. ضعف، ناهماهنگی و بی‌برنامگی در این مجموعه‌ها مشهود است. ما سازمان‌های متعدد فرهنگی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و آموزش‌وپرورش داریم که دو مورد اخیر تأثیر مستقیم در فرهنگ جامعه دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد وجود یک ستاد فرماندهی واحد در حوزه مسائل فرهنگی ضروری است و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقطعی کم‌رنگ یا ضعیف عمل کرده، وجود چنین ستادی امروز بیش از گذشته احساس می‌شود.