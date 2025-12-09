  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

موعد تایید نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه فدرال عراق

موعد تایید نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه فدرال عراق

رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از موعد تایید نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق از سوی دادگاه فدرال این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز،رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از موعد تایید نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق از سوی دادگاه عالی فدرال این کشور خبر داد.

عماد جمیل رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، تاکید کرد که نتایج به دادگاه عالی فدرال ارسال شده و انتظار می‌رود طی دو روز آینده تایید شود.

وی تصریح کرد که پس از تایید نتایج، فعالیت کمیساریا به پایان می‌رسد تا خود را مهیای فرایندهای بعدی کند.

جمیل بیان کرد که اقدام آتی ارسال اسامی نمایندگان به ریاست جمهوری و سپس دعوت برای برگزاری پارلمان طی مدت حداکثری ۱۵ روزه است.

گفتنی است کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق روز گذشته نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را به دادگاه عالی فدرال ارسال کرد.

کد خبر 6683412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها