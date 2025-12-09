موعد تایید نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه فدرال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز،رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از موعد تایید نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق از سوی دادگاه عالی فدرال این کشور خبر داد.

عماد جمیل رئیس تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، تاکید کرد که نتایج به دادگاه عالی فدرال ارسال شده و انتظار می‌رود طی دو روز آینده تایید شود.

وی تصریح کرد که پس از تایید نتایج، فعالیت کمیساریا به پایان می‌رسد تا خود را مهیای فرایندهای بعدی کند.

جمیل بیان کرد که اقدام آتی ارسال اسامی نمایندگان به ریاست جمهوری و سپس دعوت برای برگزاری پارلمان طی مدت حداکثری ۱۵ روزه است.

گفتنی است کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق روز گذشته نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را به دادگاه عالی فدرال ارسال کرد.