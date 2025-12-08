  1. بین الملل
زمینه‌چینی آمریکا برای مداخله در روند تشکیل دولت عراق

تحلیلگر امور سیاسی عراق به تلاش‌های آمریکا برای مداخله در روند تشکیل دولت این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السراج تحلیلگر امور سیاسی عراق تاکید کرد که سخنان مارک ساوایا فرستاده ترامپ به این کشور درباره مداخله در امور داخلی عراق تأثیر گذار نیست.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها به مداخلات فرستاده ترامپ در روند تشکیل دولت عراق اشاره می‌کنند اما باید بگوییم که این سخنان ارزشی ندارند.

السراج بیان کرد: نتایج انتخابات مشخص است. برخی جریان‌ها تلاش دارند بیش از حد به سخنان فرستاده ترامپ بها دهند. ممکن است این اقدامات با هدف زمینه سازی برای مداخله آمریکا در روند تشکیل دولت صورت بگیرد.

پیشتر نیز صباح الانباری عضو ائتلاف دولت قانون عراق تصریح کرد که دولت آمریکا از طریق مارک ساوایا فرستاده ترامپ به دنبال تحقق منافع اقتصادی و اجرای خواسته‌های خود در این کشور است.

