قیمت طلا و سکه امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۴؛ سکه یک قدم تا ۱۳۳ میلیونی شدن+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز -سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴- شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته بود و این روند صعودی در بیشتر قطعات سکه و هر گرم طلا مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۷ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در همین حال، طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۱۱ هزار تومانی، به قیمت ۱۶ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

بازار سکه نیز امروز شاهد افزایش قابل توجهی بود. سکه طرح جدید با رشد ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۱۳۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و سکه طرح قدیم با کاهش ۶۰ هزار تومانی به ۱۲۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید.

در سایر قطعات سکه روند صعودی ادامه داشت؛ نیم‌سکه با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی به ۷۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، ربع‌سکه با رشد ۶۰۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش‌ها نشان‌دهنده ادامه تقاضا در بازارهای خرد سکه است.

کارشناسان بازار طلا و ارز معتقدند که عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات جهانی قیمت طلا و روند عرضه و تقاضا در بازار داخلی باعث این افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته برخی تحلیلگران، این روند احتمالاً در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاران و خریداران باید نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت بازار هوشیار باشند.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قیمت طلا و سکه نسبت به ابتدای هفته افزایش نسبی داشته و این موضوع می‌تواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه را تحت تأثیر قرار دهد. بازارسازان و فعالان اقتصادی تأکید دارند که روند قیمتی فعلی با نوسانات جهانی و تغییرات نرخ ارز همزمان است و می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

قیمت سکه تا این لحظه

سکه قیمت تغییر قیمت نسبت به دیروز طرح جدید ۱۳۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان طرح قدیم ۱۲۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان - نیم سکه ۷۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان ۸۰۰ هزار تومان ربع سکه ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان سکه یک گرمی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان

قیمت طلا تا این لحظه