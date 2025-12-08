قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴؛ روند صعودی ادامه دارد+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز -دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴- شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته بود و این روند صعودی در بیشتر قطعات سکه و هر گرم طلا مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱۶۴ هزار و ۳۰۰ تومانی نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. در همین حال، طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ تومانی، به قیمت ۱۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.

بازار سکه نیز امروز شاهد افزایش قابل توجهی بود. سکه طرح جدید با رشد ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته، ۱۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و سکه طرح قدیم با افزایش ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومانی به ۱۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. کارشناسان دلیل افزایش قیمت سکه طرح قدیم را محدودیت عرضه و تقاضای بالای بازار می‌دانند.

در سایر قطعات سکه نیز روند صعودی ادامه داشت؛ نیم‌سکه با افزایش ۸۸۰ هزار تومانی به ۷۰ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان، ربع‌سکه با رشد ۱۲۰ هزار تومانی به ۳۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش‌ها نشان‌دهنده ادامه تقاضا در بازارهای خرد سکه است.

کارشناسان بازار طلا و ارز معتقدند که عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات جهانی قیمت طلا و روند عرضه و تقاضا در بازار داخلی باعث این افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته برخی تحلیلگران، این روند احتمالاً در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاران و خریداران باید نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت بازار هوشیار باشند.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قیمت طلا و سکه نسبت به ابتدای هفته افزایش نسبی داشته و این موضوع می‌تواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه را تحت تأثیر قرار دهد. بازارسازان و فعالان اقتصادی تأکید دارند که روند قیمتی فعلی با نوسانات جهانی و تغییرات نرخ ارز همزمان است و می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

قیمت سکه تا این لحظه

سکه قیمت تغییر قیمت نسبت به دیروز طرح جدید ۱۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان طرح قدیم ۱۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان نیم سکه ۷۰ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان ۸۸۰ هزار تومان ربع سکه ۳۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان سکه یک گرمی ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۱۷۰ هزار تومان

قیمت طلا تا این لحظه